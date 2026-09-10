Marriage Delay Remedies : వివాహం ఆలస్యమవుతుందా? ఈ 5 పూజల గురించి తెలుసుకోండి
Marriage Delay Remedies : వివాహం ఆలస్యమైతే చాలా మంది కంగారు పడిపోతుంటారు. ఇందుకోసం కొన్ని రకాల పూజలు చేస్తుంటారు. 5 రకాల పూజలు చేస్తే.. పెళ్లి త్వరగా అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
వివాహం అనేది ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం. ఒక నూతన జీవితానికి అందమైన ప్రారంభం. అయితే చాలాసార్లు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ.. వివాహ ప్రక్రియలో అడ్డంకులు ఎదురవుతాయి. పెళ్లి మండపం వరకు వచ్చి చివరి నిమిషంలో ఆగిపోవడం, పదేపదే జరిగిన వివాహ సంప్రదింపులు విఫలమవడం, జాతకాలు కలవకపోవడం వంటివి నిరాశకు దారితీస్తాయి. ఇలాంటి నిరంతర తిరస్కరణలు, వివాహ సంబంధిత సమస్యల నుండి బయటపడటానికి హిందూమతం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం కొన్ని పూజలు, పరిహార చర్యలను సూచించాయి. వివాహ సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు 5 ముఖ్యమైన పూజల ఇక్కడ ఉన్నాయి.
కుజ దోష పూజ
కుజ దోషం అనేది చాలా మంది జాతకంలో కనిపించే ఒక సాధారణ లోపం. ఇది వివాహం, భవిష్యత్ వైవాహిక జీవితంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ దోషం నుండి విముక్తి పొందడానికి కుజ బీజ మంత్రాలను జపించడం ఒక మంచి అభ్యాసం. అలాగే ఆంజనేయ స్వామిని, కార్తికేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి.
కళత్ర దోష పూజ
ఒక వ్యక్తి జాతకంలో వివాహ స్థానంగా పరిగణించే ఏడో ఇంటిని ప్రభావితం చేసే ప్రతికూల, అశుభ గ్రహాలను శాంతింపజేయడానికి ఈ ప్రత్యేక పూజను నిర్వహిస్తారు. ఇది వివాహంపై శుభ గ్రహాల ప్రభావాన్ని బలపరుస్తుంది. నిర్దిష్ట మంత్ర పఠనం, దేవతలకు ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించడం, హోమ-హవనాల ద్వారా జాతకంలోని ప్రతికూల కర్మలను తటస్థీకరించడమే ఈ పూజ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
పార్వతీ దేవి ఆరాధన
మీకు తగిన జీవిత భాగస్వామి దొరకడంలో ఆలస్యం అవుతున్నా లేదా వివాహ ఏర్పాట్లలో పదేపదే అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నా, శివపార్వతులకు ఈ పూజ చేయడం మంచిది. పార్వతీ దేవి పవిత్ర మంత్రాలను జపించడం, అగ్నిహోత్రాలు నిర్వహించడం వంటివి చేసే ఈ పూజ అదృష్టాన్ని తెస్తుందని అంటారు.
కాలసర్వ దోష పూజ
జాతకంలో కాలసర్ప దోషం ఉన్న వ్యక్తి వివాహంలో జాప్యం జరగడం ఒక సాధారణ సమస్య. అటువంటి సందర్భంలో కాలసర్ప దోష నివారణ పూజ చేయడం వల్ల ఆ దోష తీవ్రత, దాని ప్రతికూల ప్రభావాలు తగ్గుతాయి. ఇది బాధిత వ్యక్తి జాతకంలో సమతుల్యతను తీసుకువచ్చి, వారి భవిష్యత్ జీవితంలో సానుకూలతను పెంచుతుంది.
నవగ్రహ శాంతి పూజ
ఒకటి కంటే ఎక్కువ గ్రహాల దుష్ప్రభావాల వల్ల వివాహానికి ఆటంకం కలుగుతుంటే.. నవగ్రహ శాంతి పూజ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ పూజ ఒక వ్యక్తిలోని తొమ్మిది గ్రహాల శక్తిని సమతుల్యంగా ఉంచుతుంది. ఇది వివాహ దోషాల నుండి మాత్రమే కాకుండా.. జీవితంలో ఎదురయ్యే అన్ని రకాల కష్టాల నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ పూజను అర్హత కలిగిన పండితుని మార్గదర్శకత్వంలో చేయడం చాలా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More