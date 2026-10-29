సింహరాశిలోకి కుజుడి ప్రవేశం: ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేదు, అదృష్టం తట్టి లేపే అద్భుత సమయం!
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రతి గ్రహం రాశి మారినప్పుడు మానవ జీవితాలపై, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల సేనాపతి అయిన కుజుడు (అంగారకుడు) శక్తి, సాహసం, పరాక్రమం మరియు నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవగ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ప్రతి గ్రహం రాశి మారినప్పుడు మానవ జీవితాలపై, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల సేనాపతి అయిన కుజుడు శక్తి, సాహసం, పరాక్రమం మరియు నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. వచ్చే నవంబర్ 12, 2026 నాడు కుజుడు సూర్యుడికి చెందిన సింహరాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. 2027 మార్చి 9 వరకు కుజుడు ఇదే రాశిలో సంచరిస్తారు.
కుజుడు మరియు సింహరాశి రెండూ కూడా అగ్ని తత్వానికి ప్రతీకలు కావడంతో ఈ కలయిక అసాధారణ శక్తిని ఇస్తుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, కుజుడికి సూర్యుడితో స్నేహ భావం ఉండటం వల్ల ఈ గోచార ప్రభావం చాలా రాశులపై సానుకూలంగా ఉండనుంది.
ముఖ్యంగా నలుగురిలో ప్రత్యేక గుర్తింపును కోరుకునే వారికి, నాయకత్వ బాధ్యతలు నిర్వహించే వారికి ఈ కాలం స్వర్ణయుగమనే చెప్పాలి. సింహరాశిలో కుజుడి సంచారం వల్ల ఏయే రాశుల వారి జాతకం మలుపు తిరగనుందో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి:
మేష రాశికి కుజుడే అధిపతి. ఈ రాశి వారికి పంచమ భావంలో కుజుడి సంచారం జరుగుతుండటంతో శుభ ఫలితాలు వెల్లువెత్తుతాయి. ఇన్నాళ్లుగా పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు అందుకోవడంతో పాటు, ఇష్టమైన ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. జీవితంలో కీలకమైన స్వప్నాలను సాకారం చేసుకునే సమయం ఆసన్నమైంది.
సింహ రాశి:
సింహరాశిలోనే కుజుడు లగ్న భావంలో సంచరించబోతుండటం ఈ రాశి వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఇన్నాళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రమోషన్లు లేదా ఉన్నత పదవుల బాధ్యతలు మీ సొంతమవుతాయి.
కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించే నిరుద్యోగులకు శుభవార్త మెండుగా ఉంది. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను అందరూ కొనియాడుతారు. కుటుంబం నుంచి పూర్తి మద్దతు లభించడంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశికి కూడా కుజుడే అధిపతి కావడంతో ఈ గోచారం ఈ రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలను ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా సులువుగా సాధిస్తారు.
కార్యాలయంలో మీ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. స్థిరాస్తులు, భూములు, సొంతిల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే కల నెరవేరే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ కాలం అనూహ్యమైన అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగ మార్పును కోరుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. సరైన ప్రణాళికతో చేసే పెట్టుబడులు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను అందిస్తాయి. సమాజంలో మీ పేరు ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More