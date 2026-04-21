Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మేష రాశిలోకి బుధుడు: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు.. డబ్బే డబ్బు!

    గ్రహాల సంచారం ఎప్పటికప్పుడు జీవితంలో మార్పులను తెస్తుంది. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 2026 చివరిలో, బుధుడు గ్రహం తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. బుధుడు మీనరాశిని విడిచిపెట్టి మేషంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, తర్కం మరియు వ్యాపారం యొక్క కారకంగా పరిగణించబడతాడు, 

    Published on: Apr 21, 2026 8:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఖగోళంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై నిరంతరం ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో 'గ్రహాల యువరాజు'గా పిలిచే బుధుడు ఏప్రిల్ 2026 చివరి వారంలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు మీన రాశిలో ఉన్న బుధుడు, ఏప్రిల్ ఆఖరులో మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    బుధ సంచారం: ఏప్రిల్ ఆఖరులో కీలక మార్పులు
    బుధుడి ఈ రాశి మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయ మార్గాలు పెరగడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం కూడా దక్కుతుంది. అదే సమయంలో మరి కొన్ని రాశుల వారు తమ ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    మేష రాశిలోకి బుధుడు.. అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే

    1.మిథున రాశి:

    ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడే కావడం వల్ల, ఈ సంచారం వీరికి వరంగా మారనుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. వ్యాపారస్తులు సరైన సమయంలో తీసుకునే సాహసోపేత నిర్ణయాలు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.

    2.సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. ఇన్నాళ్లుగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా గతం కంటే మెరుగైన స్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి అనుకూల సమయం.

    3.ధనస్సు రాశి:

    మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వల్ల మీ పరపతి పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం పట్ల ఇతరుల్లో గౌరవం పెంపొందుతుంది.

    4.మకర రాశి:

    కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితం, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య చక్కని సమతుల్యతను పాటిస్తారు. గృహోపకరణాలు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.

    5.మీన రాశి:

    ఇప్పటి వరకు బుధుడు మీ రాశిలోనే ఉన్నప్పటికీ, మేషంలోకి మారడం వల్ల మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. ఆదాయం పెరగడం వల్ల రుణ బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

    ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి

    కొన్ని రాశుల వారికి ఈ గ్రహ సంచారం ప్రతికూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వహించకూడదు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం మేలు. వృషభ రాశి వారికి ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. అనవసర ప్రయాణాలు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇక కుంభ రాశి వారు ఎలాంటి నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం ఉత్తమం.

    దోష నివారణకు సులభమైన మార్గాలు

    బుధుడి అనుగ్రహం పొందడానికి బుధవారం నాడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    బుధవారం రోజున పచ్చ పెసర పప్పును పేదలకు దానం చేయండి.

    విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధించడం, గరికతో పూజ చేయడం వల్ల బుధ దోషాలు తొలగిపోతాయి.

    ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/మేష రాశిలోకి బుధుడు: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు.. డబ్బే డబ్బు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes