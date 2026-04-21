మేష రాశిలోకి బుధుడు: ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా ఉండదు.. డబ్బే డబ్బు!
ఖగోళంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై నిరంతరం ప్రభావం చూపుతూనే ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో 'గ్రహాల యువరాజు'గా పిలిచే బుధుడు ఏప్రిల్ 2026 చివరి వారంలో తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఇప్పటి వరకు మీన రాశిలో ఉన్న బుధుడు, ఏప్రిల్ ఆఖరులో మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
బుధుడి ఈ రాశి మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయ మార్గాలు పెరగడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం కూడా దక్కుతుంది. అదే సమయంలో మరి కొన్ని రాశుల వారు తమ ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరమని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మేష రాశిలోకి బుధుడు.. అదృష్టం వరించే రాశులు ఇవే
1.మిథున రాశి:
ఈ రాశికి అధిపతి బుధుడే కావడం వల్ల, ఈ సంచారం వీరికి వరంగా మారనుంది. నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి. వ్యాపారస్తులు సరైన సమయంలో తీసుకునే సాహసోపేత నిర్ణయాలు భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
2.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. ఇన్నాళ్లుగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా గతం కంటే మెరుగైన స్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి అనుకూల సమయం.
3.ధనస్సు రాశి:
మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల వల్ల మీ పరపతి పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిత్వం పట్ల ఇతరుల్లో గౌరవం పెంపొందుతుంది.
4.మకర రాశి:
కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. వృత్తి జీవితం, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య చక్కని సమతుల్యతను పాటిస్తారు. గృహోపకరణాలు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
5.మీన రాశి:
ఇప్పటి వరకు బుధుడు మీ రాశిలోనే ఉన్నప్పటికీ, మేషంలోకి మారడం వల్ల మీకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. ఆదాయం పెరగడం వల్ల రుణ బాధల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి
కొన్ని రాశుల వారికి ఈ గ్రహ సంచారం ప్రతికూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి వారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వహించకూడదు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించడం మేలు. వృషభ రాశి వారికి ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి. అనవసర ప్రయాణాలు మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. ఇక కుంభ రాశి వారు ఎలాంటి నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం ఉత్తమం.
దోష నివారణకు సులభమైన మార్గాలు
బుధుడి అనుగ్రహం పొందడానికి బుధవారం నాడు కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
బుధవారం రోజున పచ్చ పెసర పప్పును పేదలకు దానం చేయండి.
విఘ్నేశ్వరుడిని ఆరాధించడం, గరికతో పూజ చేయడం వల్ల బుధ దోషాలు తొలగిపోతాయి.
ముఖ్యంగా మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించాలి.
