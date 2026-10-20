దీపావళి తర్వాత బుధుడి ఆశీస్సులతో 5 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే, కొత్త పనులు!
దీపావళి తర్వాత నవంబర్ 11న వ్యాపారం, తెలివితేటలు, సమాచారానికి అధిపతి అయిన బుధ గ్రహం ఉదయిస్తుంది. ఈ బుధ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో ప్రయోజనాలు తెస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, గణన, వృత్తికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల బుధ గ్రహం స్థానం, సంచారంలో మార్పులకు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. పంచాంగం ప్రకారం, 2026 నవంబర్ 11న బుధుడు ఉదయిస్తాడు. ఈ పరిణామం ఉపాధి, వ్యాపారం, విద్య, ఆర్థిక విషయాలను ప్రభావితం చేయగలదు. 2026 అక్టోబర్ 25న సాయంత్రం 6:31 గంటలకు బుధుడు అస్తమించి, నవంబర్ 11 బుధవారం ఉదయం 5:40 గంటలకు మళ్లీ ఉదయిస్తాడు. బుధుడు సుమారు 17 రోజుల పాటు అస్తమయ స్థితిలో ఉంటాడు. దీనిద్వారా ప్రయోజనం పొందే రాశులు ఇవి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి బుధ లగ్నం అనేది వృత్తి ప్రణాళికలు, కొత్త పరిచయాలు, బృంద సహకారానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చే సమయం కావచ్చు. ఉద్యోగ మార్పు కోసం చూస్తున్న వారు తగిన అవకాశాల కోసం అన్వేషణ కొనసాగించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త సంబంధాలను పెంచుకోవడం, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నాలతో పాటు ఖర్చు, పొదుపు మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం ముఖ్యం.
మకర రాశి
ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు తమ వృత్తిలో పురోగతి సాధించడానికి క్రమశిక్షణ, సామర్థ్యం, ప్రణాళికాబద్ధమైన విధానానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వవచ్చు. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగులతో మంచి సంబంధాలు కొనసాగించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్టును ప్రారంభించే ముందు దానిలోని లాభనష్టాలను బేరీజు వేసుకుని నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాలలో, బడ్జెట్కు అనుగుణంగా వ్యవహరించండి. అధిక నష్టభయం ఉన్న పెట్టుబడులకు లేదా తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు కాబట్టి.. ఈ బుధుడి ఉదయం ఈ రాశికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి తమ ప్రతిభ, నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి, కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి, ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులలో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వినియోగదారుల సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి, కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. అయితే ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడం, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహోదయం వృషభ రాశి వారిని తమ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలను గుర్తించడానికి, ఆర్థిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడానికి ప్రేరేపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ సంభాషణ నైపుణ్యాలు, అనుభవం ద్వారా పనిలో మంచి పురోగతి సాధించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి లేదా వ్యాపార విస్తరణకు ప్రణాళిక వేయడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోండి. అనవసరమైన ఖర్చులను తగ్గించి, పొదుపును పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మంచిది.
కన్యా రాశి
కన్యారాశి వారికి బుధ లగ్నం పనిలో స్పష్టతను, ప్రణాళికలను అమలు చేయడంలో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ పనిని చక్కగా చేయడం ద్వారా పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి లేదా ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులలో పాల్గొనడానికి కూడా అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు వినియోగదారులతో మంచి సంబంధాలను పెంచుకోవడానికి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా ఆదాయ వ్యయాలను సరిగ్గా నిర్వహించుకోవడం, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపుకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More