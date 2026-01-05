Edit Profile
    Mercury Transit: ఈ రాశులకు సంక్రాంతి తర్వాత గోల్డెన్ డేస్ మొదలు.. డబ్బు, శుభవార్తలు ఇలా అనేక లాభాలు!

    బుధుడిని గ్రహాల యువరాజు అని పిలుస్తారు. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, విద్య, రచన, వ్యాపారం, స్నేహం, సామాజిక సంబంధాలు, చిన్న ప్రయాణాల గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. జనవరి 17న బుధుడు ధనుస్సు నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కొన్ని రాశిచక్రాలకు మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. 

    Published on: Jan 05, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో బుధుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. బుధుడిని గ్రహాల యువరాజు అని పిలుస్తారు. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, విద్య, రచన, వ్యాపారం, స్నేహం, సామాజిక సంబంధాలు, చిన్న ప్రయాణాల గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. జనవరి 17న బుధుడు ధనుస్సు నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశిచక్రాలకు మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. అదృష్టం లభిస్తుంది. మరి బుధ సంచారంతో ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    mercury transit 2026
    mercury transit 2026

    బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు

    మేష రాశి:

    మేష రాశి ప్రజలకు మకర రాశిలో బుధుడు ప్రవేశించడం కెరీర్‌లో బలాన్ని తెస్తుంది. పనిలో మీ ఆలోచనలు మరింత స్పష్టంగా ఉంటాయి. నిర్ణయాలు సరైన దిశలో వెళ్తాయి. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో మీ మాటలకు ప్రాధాన్యం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ మార్పు లేదా పదోన్నతి కోసం చూస్తున్న వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేస్తే నెమ్మదిగా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వ్యక్తులకు ఈ సంచారం డబ్బు, విద్యకు సంబంధించిన విషయాలలో ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. రావాల్సిన డబ్బులు తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా పెట్టుబడి లేదా పథకం గురించి ఇంతకు ముందు ఉన్న గందరగోళం తొలగిపోతుంది. విద్యార్థులకు కూడా ఇది మంచి సమయం; చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ తెలివితేటలు కుటుంబంలో ప్రశంసించబడతాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ సంచారం గొప్ప సానుకూల మార్పును తీసుకొస్తుంది. బుధుడు మీ రాశికి అధిపతి కావడంతో ప్రభావం మరింత లోతుగా ఉంటుంది. ఆలోచించే, అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం వేగంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, మీడియా, రైటింగ్, కమ్యూనికేషన్ లేదా సేల్స్‌కు సంబంధించిన వ్యక్తులు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా తెరుచుకోవచ్చు.

    కన్య రాశి:

    ఈ సమయం కన్య రాశి వారికి సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించే కాలం. ప్రేమ సంబంధాలలో స్పష్టత ఉంటుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. పనిలో మీరు కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు; వాటిని మీరు సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. పిల్లలకు సంబంధించిన సంతోషకరమైన శుభవార్త కూడా ఉండవచ్చు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి ప్రజలకు బుధుడి సంచారం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీ ఆలోచన విధానం మరియు మాట్లాడే శైలి రెండూ బలంగా ఉంటాయి. మీ మాటలకు ప్రజలు ఆకర్షితులవుతారు. కెరీర్, వ్యాపారం మరియు డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ముందుకు సాగుతాయి.

