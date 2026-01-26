Mercury Transit in 2026: ఈ రాశులకు స్వర్ణకాలం ఫిబ్రవరి 3 నుండి ప్రారంభం, బుధుడి సంచారంతో అదృష్టం డబుల్!
బుధుడు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. బుధ సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. త్వరలోనే కుంభ రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది. కానీ కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని లాభాలను పొందుతారు.
2026లో కుంభ రాశిలో బుధ సంచారం: గ్రహాలు కాలనుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, ఇంకోసారి అశుభ ఫలితాలను కూడా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
బుధ సంచారం
బుధుడు కూడా కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. బుధ సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. త్వరలోనే కుంభ రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం పడుతుంది.
కానీ కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో, బుధుడు మేధస్సు, ఆలోచన, ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, అధ్యయనం, రచన మరియు వ్యాపారం యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. మన ఆలోచనలు, నిర్ణయాలకు దిశానిర్దేశం చేయడానికి బుధుడు పనిచేస్తాడు.
కుంభ రాశిలోకి బుధుడు
ఫిబ్రవరి 3న బుధుడు మకరాన్ని విడిచిపెట్టి కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తాడు. కుంభ రాశిని ఆలోచనలు, కొత్త ఆలోచనలు మరియు మార్పుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ సంచారం చాలా మందికి ఆలోచనల్లో కొత్తదనాన్ని, జీవితంలో సానుకూల మలుపులను తీసుకురాగలదు. కొన్ని రాశిచక్రాల కోసం ఈ సమయం బంగారు సమయం కంటే తక్కువ కాదు. ఈ రాశిచక్రాలకు అదృష్టం కూడా లభిస్తుంది. కుంభరాశిలో బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కుంభ రాశిలోకి బుధుడు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మేష రాశి:
బుధుడి ఈ సంచారం మేష రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను తెస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతాయి. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో కొత్త వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ ప్రణాళిక మెరుగ్గా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తక్కువ గందరగోళం ఉంటుంది. నెట్వర్కింగ్ ద్వారా ముందుకు సాగే అవకాశాలు ఉంటాయి.
2.మిథున రాశి:
ఈ సంచారం మిథున రాశికి చాలా ప్రత్యేకమైనది, ఎందుకంటే బుధుడు మీ రాశిచక్రానికి అధిపతి. ఫిబ్రవరి 3 తర్వాత కెరీర్, చదువుకు సంబంధించిన విషయాల్లో మెరుగుదల ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ మీ అతిపెద్ద బలంగా మారుతుంది. ఇంటర్వ్యూలు, సమావేశాలు లేదా ఒప్పందాలకు ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పూర్తి కాని పనులు మళ్లీ ఊపందుకుంటాయి.
3.సింహ రాశి:
సింహ రాశి వ్యక్తులకు ఈ సమయం సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలలో మెరుగుదలను తీసుకొస్తుంది. ఎవరితోనైనా అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే, చర్చల ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందం లేదా ఆఫర్ పొందే అవకాశం ఉంది. పనిలో సహకారం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం బలపడుతుంది.
4.తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి బుధుడు సంచారం సృజనాత్మక రంగంలో మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీడియా, రైటింగ్, డిజైన్, ఆర్ట్ లేదా సోషల్ ప్లాట్ఫారమ్లతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. సంబంధాల్లో ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది, ఇది అపార్థాలను తొలగిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు సంపాదన మార్గాలను కూడా తెరుస్తాయి.
5.కుంభ రాశి:
బుధుడు మీ స్వంత రాశిచక్రంలో సంచరిస్తున్నాడు కాబట్టి కుంభ రాశి వారు అత్యధిక ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు మీ అభిప్రాయాన్ని స్పష్టమైన రీతిలో వ్యక్తీకరించగలుగుతారు. కెరీర్, చదువులు, కమ్యూనికేషన్కు సంబంధించిన పనుల్లో మీరు గొప్ప ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలను ఇస్తాయి.