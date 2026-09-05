సెప్టెంబర్లో బుధుడి దివ్య అనుగ్రహం.. వృశ్చికంతో సహా ఈ 5 రాశులకు బెస్ట్ టైమ్ స్టార్ట్!
బుధ గ్రహ సంచారం మానవ జీవితంపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. బుధుడు ప్రజల జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో హెచ్చుతగ్గులకు కారణమవుతాడు. బుధుడు సెప్టెంబర్ నెలలో 3 సార్లు నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి వారి జీవితంలో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం.. బుధ గ్రహం మొదటగా 5 సెప్టెంబర్ 2026న సూర్యునితో పాలించే ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత 13 సెప్టెంబర్ 2026న అది చంద్రునితో పాలించే హస్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అలాగే 21 సెప్టెంబర్ నాడు కుజునితో పాలించే చిత్తా నక్షత్రంలోకి కూడా ప్రవేశిస్తుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు ఉజ్వల భవిష్యత్తును చూస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారంలో పురోగతిని చూస్తారు. ఈ బుధ సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూద్దాం..
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఆర్థికంగా చాలా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. బుధుడు కర్మ, ఆదాయ స్థానాలలో సంచరిస్తాడు. అందువల్ల ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు తమ వ్యాపారాలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఎక్కువ లాభం పొందడానికి, ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా ప్రజల ఆదాయ వనరులు కూడా పెరుగుతాయి. మీన రాశి వారికి పని విషయంలో మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది చాలా సంతోషకరమైన, సంతృప్తికరమైన సమయం. గ్రహ సంచారం కారణంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి ఆర్థికంగా మేలు చేస్తుంది. ఈ సంచారం ఆర్థిక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడంలో మకర రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదలకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు ప్రస్తుతం మీ కార్యాలయంలో అనుకూలమైన బదిలీల కోసం ఎదురుచూస్తుంటే, గ్రహ సంచారం కారణంగా మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు తమ రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. మీరు మీ జీవితంలో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే లాభాలు ఆర్జించాలనే ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీ పనులన్నీ అధిక లాభాలను తెస్తాయి. సామర్థ్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారి వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. మీరు మీ వ్యాపారంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. వివిధ మార్గాల నుండి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను కూడా ఆశించవచ్చు. వ్యాపారంలో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఒక కొత్త వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. దాని నుండి లాభాలు ఆర్జించే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో వృశ్చిక రాశి వారి మాటలు చాలా మధురంగా ఉంటాయి. మీరు మీ మాటలతో ఇతరులను ప్రభావితం చేయగలరు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరిగే కొద్దీ, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా క్రమంగా మెరుగుపడవచ్చు.
కన్యా రాశి
సెప్టెంబరులో బుధుడు మూడు నక్షత్రాల గుండా సంచరించడం కన్యారాశి వారికి మంచి ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలదు. మీ వృత్తికి సంబంధించిన స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే మీ సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఊహించని మార్గాల నుండి డబ్బు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తి, వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వగలవు. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ఇతరులతో వ్యవహరించే విధానంలో సానుకూల మార్పును అనుభవిస్తారు. కార్యాలయంలో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి సెప్టెంబర్లో బుధుడు మూడుసార్లు రాశిలో సంచరించడం వలన ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాలలో సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ బదిలీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సరైన ప్రణాళికతో మీ లాభాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఇది మీ భవిష్యత్తుకు భద్రతతో కూడిన కాలం. వైవాహిక జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరగవచ్చు. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి అవకాశం లభించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More