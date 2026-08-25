సెప్టెంబరులో బుధుడు డబుల్ సంచారం.. అదృష్టవంతులు అయ్యే రాశులవారు వీరే!
సెప్టెంబర్లో బుధుడు రెండుసార్లు రాశిని మారుస్తాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక అదృష్టం కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు వస్తాయి. బుధుడి వల్ల ఎవరి భవిష్యత్తు బాగుంటుందో తెలుసుకోండి.
బుధుడు జ్ఞానం, తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, విద్య, వ్యాపారానికి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల బుధ గ్రహ సంచారంలో మార్పులు వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. సెప్టెంబర్ నెల ఒక ప్రత్యేక సమయం.. ఎందుకంటే బుధుడు రెండుసార్లు రాశిని మారుస్తాడు. సెప్టెంబర్ 7, 2026న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు రాశులలో బుధుడి మార్పులు కొన్ని రాశులకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయని అంచనా. ఆ రాశులు ఇవే..
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి సెప్టెంబర్లో బుధ గ్రహం రెండు సంచారాలు మంచి ఫలితాలను అందిస్తాయి. మీ వృత్తికి సంబంధించిన విషయాలలో స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే మీ సామర్థ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఊహించని చోట్ల నుండి డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తి, వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇవ్వగలవు. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు ఇతరులతో మాట్లాడే విధానంలో సానుకూల మార్పును చూస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి సెప్టెంబర్లో బుధ సంచారం ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు గురించి శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ బదిలీ మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. సరైన ప్రణాళిక మీ లాభాలను రెట్టింపు చేస్తుంది. ఇది మీ భవిష్యత్తుకు భద్రతను చేకూరుస్తుంది. ఈ రాశి వారికి బుధుడు సంపదను కూడా తీసుకువస్తాడు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి సెప్టెంబర్లో బుధ సంచారం కెరీర్, ఆదాయంలో పురోగతిని తెస్తుంది. కార్యాలయంలో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులు సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా అదనపు బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొనవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరిగేకొద్దీ, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. సెప్టెంబర్ నెల మకర రాశి వారికి కెరీర్పై ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగే కాలం.
వృశ్చిక రాశి
రెండు రాశులలో బుధ సంచారం వృశ్చిక రాశి వారికి అనేక అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ సామర్థ్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. మీ మాట్లాడే నైపుణ్యాలు సంక్లిష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడతాయి. మీ కుటుంబ జీవితంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని మీరు ఆశించవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి ఆ అవకాశం లభించవచ్చు. ఇది మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో పురోగతి సాధించే కాలం అవుతుంది.
మిథున రాశి
సెప్టెంబర్లో బుధ సంచారం మిథున రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ వృత్తిలో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలన్నీ ఇప్పుడు ముగుస్తాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త కాంట్రాక్టుల నుండి భారీ లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఈ కాలంలో సంపద పెరుగుతుంది. ఎప్పటికప్పుడు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను ఆశించవచ్చు. ఒంటరిగా ఉన్నవారికి వివాహ భాగస్వాములు లభిస్తారు. ఈ కాలంలో వాక్చాతుర్యం పెరగడం వల్ల ప్రజాదరణ పెరుగుతుంది. ఇది ఆర్థిక జీవితంపై గణనీయంగా ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ కాలంలో పేదరికం తొలగిపోతుంది. పొదుపు కారణంగా మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీరు ఇప్పటివరకు ఏదైనా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే, అది ఇప్పుడు ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More