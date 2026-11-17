మనీ మాగ్నెట్ క్రాసులా.. ఇంట్లో ఏ దిశలో పెడితే ధనలాభం కలుగుతుంది?
ఇల్లు, ఆఫీసులను అందంగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు సుఖసంతోషాలు, సంపద కలగాలని చాలామంది వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచుతుంటారు. అలాంటి మొక్కల్లో క్రాసులా ప్లాంట్కు వాస్తు, ఫెంగ్ షూయ్ శాస్త్రాల్లో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దీని ఆకులు చిన్న నాణేల మాదిరిగా గుండ్రంగా ఉండటంతో దీనిని 'మనీ మాగ్నెట్'గా పిలుస్తారు.
ఇళ్లను, ఆఫీసులను సుందరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చాలామంది రకరకాల మొక్కలను పెంచుతుంటారు. వీటిలో కొన్ని మొక్కలను వాస్తు శాస్త్రం మరియు ఫెంగ్ షూయ్ నిబంధనల ప్రకారం సుఖ-సమృద్ధికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. అలాంటి వాటిలో 'క్రాసులా ప్లాంట్' ముందువరుసలో ఉంటుంది.
వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇంట్లో ఈ మొక్కను సరైన దిశలో, సరైన ప్రదేశంలో ఉంచితే ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి పురోగతికి మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. అయితే మొక్క చక్కగా పెరగాలంటే సూర్యకాంతి, నీటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం.
ఈ మొక్కను 'మనీ మాగ్నెట్' అని ఎందుకు అంటారు?
క్రాసులా ఆకులు నీటిని నిల్వ చేసుకునే గుణం కలిగి ఉంటాయి. చూడటానికి ఈ ఆకులు చిన్న చిన్న నాణేల మాదిరిగా గుండ్రంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే ఫెంగ్ షూయ్ విధానంలో దీన్ని ధనం, సౌభాగ్యం మరియు అదృష్టానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇల్లు లేదా కార్యాలయాల్లో ఈ మొక్కను ఉంచడం వల్ల సానుకూల శక్తి (Positive Energy) ఎప్పుడూ నిలకడగా ఉంటుందని, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు. అయితే ఇవి సాంప్రదాయ నమ్మకాలపై ఆధారపడినవే కానీ, ఒక్క మొక్క పెట్టగానే రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు అయిపోతామని భావించకూడదు.
ఉత్తర దిశలో ఉంచడం ఎందుకు శ్రేయస్కరం?
వాస్తు శాస్త్రంలో ఉత్తర దిశను సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుడి స్థానంగా చెబుతారు. అందుకే ఈ దిశలో క్రసులా మొక్కను ఉంచడం అత్యంత శుభప్రదమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఇక్కడ మొక్కను అమర్చడం వల్ల ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ముఖ్యంగా కెరీర్లో స్థిరత్వాన్ని కోరుకునేవారు, ఆర్థికంగా బలపడాలని భావించేవారు ఈ దిశను ఎంచుకోవడం మంచిది. అయితే గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే.. మొక్కకు తగినంత సహజమైన వెలుతురు తగిలేలా చూడాలి. కేవలం దిశను బట్టి దీన్ని పూర్తిగా చీకటి మూలలో పెట్టడం సరికాదు.
తూర్పు మరియు ఆగ్నేయ దిశల ప్రాధాన్యత
ఉత్తర దిశతో పాటు తూర్పు లేదా ఆగ్నేయ దిశలలో కూడా క్రసులా మొక్కను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. వాస్తు ప్రకారం తూర్పు దిశ సూర్య భగవానుడికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ఈ వైపు మొక్కను ఉంచడం వల్ల ఇంట్లోని వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఉత్సాహంగా మారుతుంది.
ఇక ఆగ్నేయ మూలను ధనం, వైభవానికి ప్రతీకగా చూస్తారు. ఫెంగ్ షూయ్ ప్రకారం కూడా ఈ కోణాన్ని సంపదతో ముడిపెడతారు. అందువల్ల మీ హాల్ లేదా లివింగ్ రూమ్లోని ఆగ్నేయ భాగంలో దీన్ని అలంకరణగా ఉంచుకోవచ్చు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర కూడా దీన్ని అందంగా అమర్చడం ఆచారంగా ఉంది.
ఏ దిశలో పెట్టకూడదు?
వాస్తు నమ్మకాల ప్రకారం ఈ మొక్కను బెడ్రూమ్, బాత్రూమ్, టాయిలెట్ లేదా ఇంట్లోని చీకటి ప్రదేశాలలో అసలు ఉంచకూడదు. వంటగదిలో కూడా వేడి లేదా పొగ తగిలే ప్రదేశాలకు దీన్ని దూరంగా ఉంచడం మంచిది. ఎక్కువగా నీరు పోస్తే వేర్లు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. నీరు సులభంగా బయటికిపోయే కుండీలను ఎంచుకోవాలి. ఎండిపోయిన ఆకులను ఎప్పుడూ తొలగిస్తూ ఉంటే మొక్క ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More