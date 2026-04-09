    నక్షత్ర గమనంలో చంద్రుడి వేగం.. ఏప్రిల్ 30 వరకు ఈ రాశుల వారికి తిరుగుండదు!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మనస్సుకు కారకుడైన చంద్రుడు ఈ ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు ఏకంగా 22 సార్లు నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. గ్రహాలన్నింటిలోకి అత్యంత వేగంగా కదిలే చంద్రుడి ఈ అసాధారణ గమనం వల్ల మేషం, సింహం, మిథున రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టడమే కాకుండా ఆర్థికంగా భారీ ప్రయోజనాలు కలుగనున్నాయి.

    Published on: Apr 09, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళంలో గ్రహాల కదలికలు నిరంతరం మారుతూనే ఉంటాయి. అయితే, ఇతర గ్రహాలతో పోలిస్తే చంద్రుడి వేగం చాలా ఎక్కువ. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని ఒక రాశిలో రెండున్నరేళ్లు, గురువు ఏడాది పాటు ఉంటే.. చంద్రుడు మాత్రం కేవలం రెండున్నర రోజుల్లోనే ఒక రాశిని దాటేస్తాడు. అందుకే చంద్రుడిని ‘మనఃకారకుడు’ అని పిలుస్తారు. మన ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, మానసిక స్థితిగతులు అన్నీ చంద్రుడి గమనంపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి.

    ప్రస్తుతం చంద్రుడు ‘మూల’ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ ఏప్రిల్ నెల ముగిసేలోపు చంద్రుడు ఏకంగా 22 సార్లు తన నక్షత్ర స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఇంత వేగంగా జరిగే ఈ మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ఏదో ఒక ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. కానీ, ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు సాగే ఈ పయనం ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి గోల్డెన్ సమయం అని చెప్పవచ్చు.

    ఈ నెల చంద్ర సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    మేష రాశి: అదృష్టం మీ వెంటే

    మేష రాశి వారికి ఈ ఏప్రిల్ నెలలో చంద్రుడి నక్షత్ర పరివర్తనం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ పని చేపట్టినా వెనకడుగు వేయకుండా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి పరంగా మీకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే జీతాల పెంపు (Salary Hike) పొందే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

    చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్ళీ వేగం పుంజుకుంటాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అయితే, పని ఒత్తిడిలో ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. తగినంత నీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోవాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    సింహ రాశి: కెరీర్‌లో బంపర్ ఆఫర్లు

    సింహ రాశి జాతకులకు చంద్రుడి సంచారం అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది. ఈ నెలలో మీరు ఏదో ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మీరు నిజంగా అదృష్టవంతులుగా మారుతారు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగులు లేదా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ కాలం చాలా అనుకూలం. మీకు నచ్చిన రంగంలో స్థిరపడే అవకాశం దక్కుతుంది.

    వ్యాపారరీత్యా ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి, ఈ ప్రయాణాలు మీకు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. గతంలో వేధించిన సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ పురోగతి కనిపిస్తుంది.

    మిథున రాశి: ధనలాభం

    మిథున రాశి వారికి చంద్రుడి గమనం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. సమాజంలో మీకు విశేషమైన గుర్తింపు దక్కుతుంది.

    వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. బంధుమిత్రులతో ఉన్న విభేదాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా మీ స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

