Moon in Astrology: చంద్రుడు రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు.. జీవితంపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందా?
చంద్రుడిని మనసు, భావోద్వేగాలు, ఆలోచనలు, రోజువారీ అనుభవాలకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ప్రతిరోజూ చెప్పే రాశి ఫలాల్లో చంద్రుడి సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. చంద్రుడు సుమారు రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి రాశిని మార్చడం వల్ల వేగంగా మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మన రోజువారీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసే గ్రహం చంద్రుడు. అయితే, ప్రతిరోజూ రాశి ఫలాలను చూసేటప్పుడు జ్యోతిష్యులు చంద్రుడికి ఎందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారో తెలుసా? జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడికి ఉన్న ప్రత్యేకత, మన దైనందిన జీవితంలో ఆయన పోషించే పాత్ర గురించి లోతైన విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.
రోజువారీ జాతకంలో చంద్రుడి ప్రాముఖ్యత
నిత్యం మనం చదివే జాతకాల్లో చంద్రుడి సంచారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం చంద్రుడి వేగవంతమైన గమనం. ఇతర గ్రహాలతో పోలిస్తే చంద్రుడు చాలా వేగంగా సుమారు రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి రాశిని మారుస్తుంటాడు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనసు, ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలకు కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు, మన మూడ్, రోజువారీ అనుభవాలు చంద్రుడి స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే, ఒక రోజులో జరిగే మార్పులను అంచనా వేయడానికి జ్యోతిష్యులు ముందుగా చంద్రుడి గమనాన్ని పరిశీలిస్తారు.
చంద్రుడు 'మనసును' ఎలా ప్రభావితం చేస్తాడు?
చంద్రుడు కేవలం మనసును మాత్రమే కాదు, తాను సంచరించే రాశిని లేదా భావాన్ని కూడా ఉత్తేజపరుస్తాడు. ఆయన సుమారు రెండున్నర రోజుల వ్యవధిలో మూడు నక్షత్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తారు. దీనివల్ల మన దైనందిన పరిస్థితుల్లో వేగవంతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఇతర గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నా, చంద్రుడు ఆయా భావాలను లేదా గ్రహాలను తాకినప్పుడే దాని ఫలితాలు మనకు స్పష్టంగా అనుభవంలోకి వస్తాయి. అంటే, చంద్రుడు ఒక రకంగా ఆయా ఫలితాలను "జాగృతి" చేసే శక్తిగా వ్యవహరిస్తారు.
రాశి ఫలాలు అందరికీ ఒకేలా ఉంటాయా?
చాలామందికి వచ్చే సందేహం ఇదే. ఒకే రాశిలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులకు ఒకే రకమైన ఫలితాలు ఉండవు. దీనికి కారణం వారి జన్మ కుండలిలోని గ్రహ స్థితులు వేర్వేరుగా ఉండటం. మన జాతకంలో చంద్రుడు ఏ నక్షత్రంలో, ఏ స్థితిలో ఉన్నాడనేది ప్రధానం. రోజువారీ రాశి ఫలాలు కేవలం ఒక సూచన మాత్రమే. వ్యక్తిగత భవిష్యత్తును అంచనా వేయాలంటే చంద్రుడితో పాటు శని, గురు, రాహు, కేతువుల స్థానాలను, నడుస్తున్న దశలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
భవిష్యత్తును కేవలం చంద్రుడితోనే నిర్ణయించవచ్చా?
నిజానికి, రోజువారీ కార్యక్రమాలు, చిన్న చిన్న నిర్ణయాల వరకు చంద్రుడి ప్రభావం సరిపోతుంది. కానీ వివాహం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక స్థితి, పెద్ద ప్రాజెక్టుల వంటి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పే కీలక నిర్ణయాలను కేవలం చంద్రుడి ఆధారంగా మాత్రమే చూడకూడదు. దీని కోసం పూర్తి స్థాయి జన్మ కుండలిని విశ్లేషించడం తప్పనిసరి. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, చంద్రుడు మన రోజువారీ జీవితానికి మార్గదర్శి అయితే, జన్మ కుండలి మన జీవిత గమ్యానికి దిక్సూచి వంటిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More