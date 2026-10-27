రెండు రోజుల పాటు అదృష్ట వర్షం.. చంద్ర సంచారంతో లాభపడే 6 రాశులు ఇవే!
2026 అక్టోబర్ 27న సాయంత్రం చంద్రుడు మేష రాశి నుంచి తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించి, అక్టోబర్ 29 సాయంత్రం వరకు అక్కడే సంచరిస్తాడని జ్యోతిష్య కథనం పేర్కొంటోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చంద్రుడి గమనం అత్యంత కీలకమైనదిగా భావిస్తారు. అన్ని గ్రహాల కంటే వేగంగా సంచరించే చంద్రుడు ప్రతి రెండున్నర రోజులకు ఒకసారి తన రాశిని మారుతుంటాడు.
అక్టోబర్ 27, 2026 సాయంత్రం మేష రాశి నుంచి తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన వృషభ రాశిలోకి చంద్రుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. అక్టోబర్ 29 సాయంత్రం వరకు ఈ రాశిలోనే ఆయన సంచారం కొనసాగుతుంది.
వృషభ రాశిలో చంద్రుడి సంచారం అత్యంత ప్రశాంతతను, స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది. దీనివల్ల మనసులోని ఆందోళనలు తొలగిపోయి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. చంద్రుడు మనస్సుకు, భావోద్వేగాలకు కారకుడు కావడంతో, ఈ కాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ గోచారం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి ధనలాభం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
ఏయే రాశులకు అదృష్టం వరించనుంది?
వృషభ రాశి:
మీ స్వరాశిలోనే చంద్రుడి ప్రవేశం జరుగుతోంది. దీనివల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. వ్యాపార రంగంలో పాత సమస్యలు తొలగిపోయి లాభాల బాట పడతారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రాశి వారికి ఈ సమయం ఎంతో కలసివస్తుంది. స్నేహితుల నుంచి ఆశించిన సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే మీ చిరకాల కోరిక నెరవేరుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. సమాజంలో పేరున్న ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడి, భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలు సాధిస్తారు.
సింహ రాశి:
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన కాలం ఇది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను, కష్టాన్ని పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు. తోటి ఉద్యోగుల సహకారంతో కఠినమైన ప్రాజెక్టులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార భాగస్వాములతో ఉన్న పొరపాట్లు తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ముందడుగు వేస్తారు. మీ ప్రత్యర్థులు సైతం మీ శక్తికి తలవంచాల్సి వస్తుంది. కోర్టు కేసుల్లో సానుకూల తీర్పులు వస్తాయి. ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలుగుతుంది.
కుంభ రాశి:
భౌతిక సుఖ సౌకర్యాలు సమకూరుతాయి. అయితే కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రాకుండా ఓపిక వహించాలి. మీరు ప్రదర్శించే ధైర్యం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంది. సరైన సమయంలో పెట్టే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
మీన రాశి:
మీ మధురమైన మాటలతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. మీ వ్యక్తిత్వంలో సరికొత్త కాంతి కనిపిస్తుంది. ఆర్థికపరమైన లావాదేవీల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ముందుకు వెళతారు. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా పనులకు శ్రీకారం చుట్టేందుకు ఇది సరైన తరుణం. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More