నవరాత్రులకు ముందు ఇంటికి ఈ వస్తువులు తీసుకురండి.. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం ఇవి సిద్ధం చేసుకోండి!
ఈ ఏడాది నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవి వివిధ రూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. నవరాత్రులకు ముందు ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని, పూజకు అవసరమైన వస్తువులను సిద్ధం చేసుకోవడం సంప్రదాయంగా భావిస్తారు.
నవరాత్రులు ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారి వివిధ రూపాలను ఆరాధించి, మంచి జరగాలని, అనుకున్నవన్నీ జరగాలని ప్రార్థిస్తారు. అయితే, నవరాత్రులు ప్రారంభానికి ముందు ఇంటికి వీటిని తీసుకురండి. ఈ వస్తువులు అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం సహాయపడతాయి. మరి, ఎలాంటి వస్తువులను నవరాత్రులకు ముందు ఇంటికి తీసుకురావాలి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నవరాత్రులకు ముందు ఇంటికి తీసుకు రావాల్సిన వస్తువులు
శారదీయ నవరాత్రులు అత్యంత పవిత్రమైన పర్వదినాలుగా భావిస్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు దుర్గాదేవి వివిధ రూపాలను ఆరాధించడం వలన విశేషమైన ఫలితాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. నవరాత్రులు ప్రారంభానికి ముందు ఇంటికి ఈ వస్తువులను తీసుకురండి. ఇవి తీసుకురావడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
కలశం
నవరాత్రి పూజలో కలశానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. పూజా విధానాన్ని బట్టి కలశాన్ని తీసుకురండి. రాగి, ఇత్తడి, వెండి కలశాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
పసుపు, కుంకుమలు
అమ్మవారి పూజలో చాలా ముఖ్యమైనవి పసుపు, కుంకుమలు. ఇవి రెండింటినీ కూడా నవరాత్రులు ప్రారంభానికి ముందు ఇంటికి తీసుకువచ్చి సిద్ధం చేసుకోండి.
వెండి నాణేలు
లక్ష్మీదేవి పూజలో వెండి నాణేలను ఉపయోగిస్తారు. కుదిరితే వెండి నాణేలను కూడా సమకూర్చుకోండి.
గోమతి చక్రాలు
గోమతి చక్రాలను పూజలో ఉపయోగిస్తారు. వీటిని నవరాత్రులకు ముందు ఇంటికి తీసుకు వచ్చి పెట్టండి. ఇవి కూడా శుభ ఫలితాలను కలిగిస్తాయి.
నవరాత్రులు ప్రారంభానికి ముందు ఈ వస్తువులను కూడా సిద్ధం చేసుకోండి:
అమ్మవారి పూజకు కావాల్సిన కొబ్బరికాయలు, మామిడి ఆకులు, దీపాలు, దీపాలకు ఉపయోగించే నూనె లేదా నెయ్యి, తోరణాలు, పువ్వులు, పూల మాలలు, పూజా సామాగ్రి, ధాన్యాలు, ఎర్రటి వస్త్రం, అమ్మవారికి కావాల్సిన చీర, కుంకుమ భరణి, పసుపు కొమ్ములు, అక్షింతలు, చందనం, కర్పూరం, శంఖం, పంచపాత్ర, ఉద్ధరిణి, నైవేద్యానికి కావాల్సిన సామాగ్రి ఇవి. పూజా పుస్తకాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. దుర్గా సప్తశతి, లలితా సహస్రనామం, దుర్గా అష్టోత్తరం ఉండే పుస్తకాలను కూడా సిద్ధం చేసుకోండి.
కన్యా పూజ
నవరాత్రుల్లో కన్యా పూజ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కన్యా పూజ చేసేటప్పుడు చిన్నారులకు ఇవ్వవలసిన వస్తువులను కూడా సమకూర్చుకోండి. పిల్లలకు బట్టలు, పసుపు, కుంకుమలు, చిన్న బహుమతులు, అలంకరణ సామాగ్రి, పండ్లు, ప్రసాదాలు వంటివి ఇస్తారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More