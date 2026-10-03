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అక్టోబర్ 11 నుంచి నవరాత్రులు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసొచ్చే సూచనలు!

2026 శారదీయ నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ సమయంలో గ్రహాల సంచారంలో చోటుచేసుకునే మార్పుల కారణంగా సింహ, కన్య, మకర, మీన రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. 

Published on: Oct 3, 2026, 09:30:25 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఈ ఏడాది శారాదీయ నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ తొమ్మిది రోజుల పవిత్ర సమయంలో దుర్గాదేవి తొమ్మిది రూపాలను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తారు. ఈ కాలంలో అనేక గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ గ్రహాల కలయిక మరియు సంచారం వల్ల సింహ, కన్య, మకర మరియు మీన రాశుల వారికి కెరీర్, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక రంగాల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

అక్టోబర్ 11 నుంచి నవరాత్రులు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసొచ్చే సూచనలు!
అక్టోబర్ 11 నుంచి నవరాత్రులు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసొచ్చే సూచనలు!

అక్టోబర్‌లో కీలకమైన గ్రహ మార్పులు

శరదీయ నవరాత్రులు సమయానికి ముందే మరియు ఆ సమయంలో పలు గ్రహాలు తమ స్థానాలను మారుస్తున్నాయి.

అక్టోబర్ ప్రారంభంలోనే శుక్రుడు వక్రీగమనంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

అక్టోబర్ 17న సూర్యుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు.

అక్టోబర్ 24న బుధుడు కూడా వక్రీ చలనం ప్రారంభించనున్నాడు.

నెలాఖరులో (అక్టోబర్ 31) గురు గ్రహం తన రాశిని మారుస్తుంది.

ఈ ప్రత్యేక గ్రహ స్థితుల కారణంగా ఈసారి నవరాత్రులు జ్యోతిష్య పరంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఇది స్వర్ణయుగంగా మరుగనుంది.

సింహ రాశి - కెరీర్‌లో కొత్త బాధ్యతలు మరియు పదోన్నతి

సింహ రాశి వారికి ఈ నవరాత్రులు ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి నూతన బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు పై అధికారుల నుంచి వస్తుంది.

చాలా కాలంగా పదోన్నతి లేదా ఉద్యోగ మార్పు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందే సూచనలున్నాయి.

వ్యాపారస్తులు పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అయితే ఖర్చులు, ఆదాయం మధ్య సమతౌల్యం పాటించడం చాలా అవసరం.

కన్య రాశి - ఆర్థిక స్థితిలో అద్భుతమైన మెరుగుదల

కన్య రాశి వారికి ధనపరమైన విషయాల్లో ఈ కాలం ఎంతో కీలకమైనది.

ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు అదనపు బాధ్యతలతో పాటు ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి.

వ్యాపారంలో ఆగిపోయిన పాత ఒప్పందాలు మళ్ళీ ప్రారంభమవుతాయి. నిలిచిపోయిన బకాయిలు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది.

విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రతతో చదివి పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.

మకర రాశి - అటకెక్కిన పనులకు మోక్షం

మకర రాశి జాతకులకు ఈ తొమ్మిది రోజులు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి.

ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

ఉద్యోగంలో కొత్త హోదా లేదా బాధ్యతలు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు నూతన ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది.

కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల విజయాలు ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతాయి.

మీన రాశి - కెరీర్ మరియు ఆర్థిక వృద్ధి

మీన రాశి వారికి నవరాత్రుల సమయం జీవితంలో ఎన్నో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది.

ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరగడంతో పాటు భవిష్యత్తులో దీనివల్ల మంచి లాభాలు కలుగుతాయి.

విదేశాలకు సంబంధించిన పనులు లేదా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ సమయం ఎంతో కీలకం. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి.

కుటుంబంతో కలిసి పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 11 నుంచి నవరాత్రులు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసొచ్చే సూచనలు!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్ 11 నుంచి నవరాత్రులు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసొచ్చే సూచనలు!
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