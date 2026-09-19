పూజ చేసేటప్పుడు ఈ వస్తువులను నేలపై పెట్టకండి.. సంప్రదాయ నియమాలివే
హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం దేవుని విగ్రహాలు, శంఖం, దీపం, పవిత్ర గ్రంథాలు వంటి పూజా వస్తువులను నేరుగా నేలపై ఉంచకుండా పీఠం, ఆసనం, శుభ్రమైన వస్త్రం లేదా ఎత్తైన పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలని సూచిస్తారు.
ఇంట్లో పూజ చేసేటప్పుడు దేవుని విగ్రహాలు, శంఖం, దీపం, పవిత్ర గ్రంథాలను ఎప్పుడూ నేలపై పెట్టకూడదు. వాటిని ఏ విధంగా ఉంచాలి, ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలో తెలుసుకోండి.
పూజ మందిరం
ఇంట్లో పూజా మందిరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు దేవుని విగ్రహాల నుంచి చిన్నచిన్న పూజా సామగ్రి వరకు ప్రతి అంశాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా చూసుకుంటాం. అయితే, ఆ వస్తువులను ఏ విధంగా అమర్చుతున్నామనే విషయంపై చాలా మందికి స్పష్టత ఉండదు. మన సంప్రదాయాల ప్రకారం, పూజలో ఉపయోగించే పవిత్ర వస్తువులను ఎప్పుడూ నేరుగా నేలపై ఉంచకూడదు. వాటిని పీఠం, ఆసనం, శుభ్రమైన వస్త్రం లేదా ఏదైనా ఎత్తైన, పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. నేలపైన ఉంచడం వల్ల పవిత్రత దెబ్బతింటుందని నమ్ముతారు.
దేవుని విగ్రహాలు, శంఖం విషయంలో జాగ్రత్తలు
గృహాలయంలో కొలువుదీరిన దేవుళ్ల విగ్రహాలను నేరుగా నేలపై అస్సలు పెట్టకూడదు. వాటిని ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యేకమైన పీఠంపై లేదా ఎత్తైన ఆసనంపై మాత్రమే ప్రతిష్ఠించాలి. దేవుని ప్రతిమల పట్ల భక్తి భావాలను చాటడానికి ఈ నియమం పాటిస్తారు. అలాగే హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఎంతో పవిత్రంగా భావించే శంఖాన్ని కూడా నేలపై పెట్టకూడదు. పూజ పూర్తయిన తర్వాత శంఖాన్ని శుభ్రపరిచి ఒక పవిత్రమైన వస్త్రంపై లేదా పళ్ళెంలో భద్రపరచాలి.
వెలుగుతున్న దీపం, పుస్తకాల పట్ల గౌరవం
పూజలో నిత్యం వెలిగించే దీపాన్ని వెలుగు మరియు శుభప్రదమైన సంకేతంగా భావిస్తారు. జ్వలిస్తున్న దీపాన్ని నేరుగా నేలపై ఉంచడం వల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు లేదా పెంపుడు జంతువులు ఉన్నప్పుడు దీపాన్ని సురక్షితమైన ఎత్తులో ఉంచడం అత్యంత ముఖ్యం. అంతే కాకుండా భగవద్గీత, రామాయణం వంటి పవిత్ర గ్రంథాలను కేవలం పుస్తకాలుగా కాకుండా జ్ఞానానికి ప్రతీకలుగా పూజిస్తారు. వీటిని నేలపై ఉంచకుండా ప్రత్యేకమైన స్టాండ్లు లేదా అల్మారాలలో భద్రంగా ఉంచాలి.
బంగారం, పూజా వస్తువులు కింద పడితే ఏం చేయాలి?
భారతీయ సంప్రదాయంలో బంగారాన్ని సంపదకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే బంగారు ఆభరణాలను ఎప్పుడూ నేరుగా నేలపై ఉంచకూడదు. పూజా సమయంలో వాటిని తీయాల్సి వస్తే శుభ్రమైన వస్త్రంపై లేదా ప్రత్యేకమైన డబ్బాలో ఉంచాలి. ఒకవేళ పొరపాటున ఎప్పుడైనా పూజా వస్తువులు నేలపై పడితే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వెంటనే వాటిని శుభ్రపరిచి సరైన స్థానంలో ఉంచి దేవుణ్ణి క్షమాపణ కోరుకుంటే సరిపోతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More