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    Nirjala Ekadashi: నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు తాగకూడదా? ఈ నియమాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!

    జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే అత్యంత కఠినమైన వ్రతం నిర్జల ఏకాదశి. ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా ఈ వ్రతంలో నీరు తాగవచ్చా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం. 

    Published on: Jun 22, 2026 9:31 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతాలకు విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా జ్యేష్ఠ శుక్ల పక్షంలో వచ్చే 'నిర్జల ఏకాదశి'కి ఎంతో విశిష్టత ఉంది. ఏడాది పొడవునా వచ్చే 24 ఏకాదశుల ఫలితాన్ని ఒకే ఒక్క నిర్జల ఏకాదశి వ్రతం ద్వారా పొందవచ్చని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, పేరులోనే ఉన్నట్లుగా 'నిర్జల' అంటే నీటి చుక్క కూడా తీసుకోకుండా చేసే ఈ కఠిన వ్రతం గురించి, ప్రస్తుత వేసవి కాలంలో పలు సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి.

    Nirjala Ekadashi: నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు తాగకూడదా? ఈ నియమాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!
    Nirjala Ekadashi: నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు తాగకూడదా? ఈ నియమాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!

    నీరు ఎందుకు తాగకూడదు?

    నిర్జల ఏకాదశి రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి స్నానాదులు ముగించుకుని, భగవంతుడికి వ్రత సంకల్పం చేయాలి. మరుసటి రోజు సూర్యోదయం వరకు అన్నపానీయాలు తీసుకోకూడదు. ఈ నియమాన్ని పాటిస్తేనే వ్రత సంపూర్ణ ఫలితం దక్కుతుందని శాస్త్రాలు పేర్కొంటున్నాయి. అయితే, ఎండలు మండుతున్న సమయంలో నీరు తాగకుండా ఉండటం వల్ల డీహైడ్రేషన్ లేదా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

    ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే నిబంధనలు ఇవే

    నిర్జల ఏకాదశి కఠిన నియమాలను అందరూ పాటించడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. దీనిపై పండితులు కొన్ని స్పష్టమైన సూచనలు ఇస్తున్నారు:

    అపాయకర స్థితిలో: తీవ్రమైన తల తిరగడం, బీపీ లేదా డీహైడ్రేషన్ వంటి ప్రాణాపాయ స్థితి ఎదురైతే నీరు తాగవచ్చు. ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం భగవంతుడికి కూడా ఇష్టమే.

    ప్రత్యేక వర్గాలకు మినహాయింపు: చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు మరియు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యంతో బాధ పడేవారికి ఈ వ్రత నియమాల నుండి మినహాయింపు ఉంటుంది.

    ఆచమనానికి అవకాశం: ఆచమనం చేయడానికి కొన్ని చుక్కల నీటిని వినియోగించడంలో దోషం లేదు.

    అయితే, ఆరోగ్యవంతులైన వారు కేవలం కడుపు నిండా ఫలహారాలు తీసుకుంటూ ఈ వ్రతం చేస్తే, నిర్జల ఏకాదశి ఫలితం పూర్తిగా లభించదని గమనించాలి. వ్రత నియమం ప్రకారం నీరు తాగితే వ్రతం ఖండించబడుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.

    వ్రత సమయంలో పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు

    ఆహార నియమాలు: ఏకాదశికి ముందు రోజే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బియ్యంతో చేసిన పదార్థాలను పూర్తిగా మానేయాలి.

    దాన ధర్మాలు: నిర్జల ఏకాదశి రోజున కుండలు, వస్త్రాలు మరియు కాలానికి అనుగుణంగా దొరికే పండ్లను దానం చేయడం అత్యంత పుణ్యప్రదం.

    తులసి పూజ: ఏకాదశి రోజున తులసి ఆకులను తెంపకూడదు. ఒక రోజు ముందే సేకరించి పెట్టుకున్న ఆకులను మాత్రమే పూజలో వాడాలి.

    భక్తి మార్గం: వ్రతం చేయలేని వారు కనీసం భగవంతుడిని స్మరిస్తూ, విష్ణు నామాలు పఠిస్తూ రోజు గడపవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Nirjala Ekadashi: నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు తాగకూడదా? ఈ నియమాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!
    Home/Rasi Phalalu/Nirjala Ekadashi: నిర్జల ఏకాదశి నాడు ఒక్క చుక్క కూడా నీళ్ళు తాగకూడదా? ఈ నియమాలను అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాలి!
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