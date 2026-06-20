ఈ నిర్జల ఏకాదశి చాలా ప్రత్యేకమైనది.. గురువారంతో పాటు మూడు శుభ యోగాలు.. తేదీ, సమయం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
ఏడాది పొడవునా వచ్చే ఏకాదశుల్లోకెల్లా అత్యంత విశిష్టమైనది నిర్జల ఏకాదశి. ఏడాది మొత్తం ఏకాదశి వ్రతాలు ఆచరించలేని వారు, కేవలం ఈ ఒక్క రోజు నిర్జల వ్రతం పాటిస్తే, అన్ని ఏకాదశుల ఫలితాలు లభిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. 2026 జూన్ 25న రానున్న ఈ నిర్జల ఏకాదశికి అరుదైన శుభ యోగాల కలయిక తోడవ్వడం విశేషం.
జ్యేష్ఠ శుక్ల పక్ష ఏకాదశి తిథి 2026 జూన్ 24 రాత్రి 8:09 గంటలకు ప్రారంభమై, జూన్ 25 రాత్రి 9:14 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రామాణికం కావడంతో, భక్తులు జూన్ 25న ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. మరుసటి రోజు, అంటే జూన్ 26న ఉదయం 5:25 నుండి 8:13 గంటల మధ్య వ్రత పారణం (వ్రత సమాప్తి) చేయాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.
ఈసారి ప్రత్యేకత: నాలుగు శుభ యోగాల కలయిక
ఈ ఏడాది నిర్జల ఏకాదశికి అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తినిచ్చే యోగాలు తోడవుతున్నాయి. ఆ రోజు రవి యోగం, శివ యోగం, సిద్ధ యోగం మరియు గురువారం కలసి రావడం ఎంతో శుభప్రదం.
గురువారం: సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు.
రవి యోగం: ఉదయం 5:25 నుండి సాయంత్రం 4:29 వరకు ఉంటుంది.
శివ, సిద్ధ యోగాలు: ఇవి దాదాపు రోజంతా ప్రభావం చూపుతాయి.
ఈ యోగాల్లో చేసే విష్ణు ఆరాధన, దానధర్మాలు విశేష పుణ్యఫలాలను ప్రసాదిస్తాయి.
భద్ర ప్రభావం ఉంటుందా?
ఏకాదశి రోజున భద్ర ఉదయం 7:08 నుండి రాత్రి 8:09 వరకు ఉన్నప్పటికీ, భక్తులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సమయంలో భద్ర 'పాతాళ లోకంలో' ఉంటుంది. కాబట్టి, భక్తులు నిర్భయంగా, ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా తమ వ్రత నియమాలను, పూజా కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించుకోవచ్చు.
పూజా ముహూర్తాలు
శుభకార్యాల కోసం, విష్ణు ఆరాధన కోసం ఈ సమయాలు అనువైనవి:
బ్రహ్మ ముహూర్తం: తెల్లవారుజామున 4:05 నుండి 4:45 వరకు.
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:56 నుండి మధ్యాహ్నం 12:52 వరకు.
ఈ సమయాల్లో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం, దీపారాధన చేయడం వల్ల సకల దోషాలు తొలగిపోతాయని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
నిర్జల ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత
నిర్జల ఏకాదశి అంటే 'నీటి చుక్క కూడా తీసుకోకుండా' ఆచరించే కఠిన వ్రతం. ఈ రోజున ఉపవాసంతో పాటు, భగవంతుని నామస్మరణ, పేదలకు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. కష్టాల్లో ఉన్నవారు, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ రోజున విష్ణువును మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తే అపారమైన అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
భద్ర ప్రభావం వల్ల పూజకు ఆటంకం కలుగుతుందా?
లేదు. ఈ ఏకాదశి నాడు భద్ర పాతాళ లోకంలో సంచరిస్తుంది, కాబట్టి భూలోకంలో మనం చేసే పూజలకు, వ్రతాలకు ఎటువంటి దోషం ఉండదు.
ఏకాదశి ఉపవాసం ఎప్పుడు విరమించాలి
జూన్ 26న ఉదయం 5:25 నుండి 8:13 గంటల లోపు చేయడం శ్రేయస్కరం. ఈ సమయంలో భోజనం చేయడం ద్వారా వ్రతాన్ని పూర్తి చేయాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More