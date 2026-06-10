రేపే పరమ ఏకాదశి.. ఈ వ్రత కథ తెలుసుకోండి! ఇలా చేస్తే మీ దరిద్రం క్షణాల్లో మాయం!
అధికారుల శుక్ల పక్షంలోని ఏకాదశి పేరు పరమ ఏకాదశి, దీనిని పద్మ పురాణంలో కామద ఏకాదశి అని పిలుస్తారు. మీరు కూడా ఈ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉంటే, ఇక్కడ ఉపవాసం కథ చదవండి.
అధిక మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశి ఏది? దాని వల్ల కలిగే పుణ్యఫలం ఏంటో వివరించాలని యుధిష్ఠిరుడు శ్రీకృష్ణుడిని కోరాడు. ఈ లోకంలో మనుషులు పాపాలను పోగొట్టుకుని, పరమపదాన్ని పొందేలా చేసే ఏకాదశి వ్రత మహత్యాన్ని తెలపాలని అడిగాడు. అందుకు జగన్నాథుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్పందిస్తూ.. "రాజన్! శుక్ల పక్షం కావచ్చు, కృష్ణ పక్షం కావచ్చు.. ఏకాదశి తిథి వస్తే మాత్రం ఉపవాసాన్ని వదలకూడదు. ఎందుకంటే ఇది మోక్షాన్ని ప్రసాదించే పవిత్రమైన రోజు," అని వివరించాడు. అధిక మాసంలో వచ్చే రెండు ఏకాదశులు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. వాటిలో ఒకటి పద్మిని ఏకాదశి కాగా, మరొకటి పరమ ఏకాదశి. ఈ పరమ ఏకాదశినే పద్మపురాణంలో 'కమలా ఏకాదశి' అని కూడా పిలుస్తారు.
మోక్షాన్ని ఇచ్చే పరమ ఏకాదశి
కలియుగంలో భవ బంధాల నుంచి విముక్తి కలిగించడానికి, కోరిన కోర్కెలు తీర్చి సుఖసంతోషాలు ఇవ్వడానికి, చేసిన పాపాలను సమూలంగా నాశనం చేయడానికి ఏకాదశి వ్రతానికి మించినది లేదని పద్మపురాణం చెబుతోంది. ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉపవాసం ఉండి పూజలు చేస్తే శ్రీమహావిష్ణువు ఎంతో ప్రసన్నమవుతాడు. విష్ణు భక్తులు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఈ వ్రతాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. "కలియుగంలో భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమనిష్టలతో నిర్జల ఉపవాసం చేసేవారు సాక్షాత్తూ విష్ణు స్వరూపులుగా మారి జీవన్ముక్తులు అవుతారు," అని శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టం చేశాడు.
మానవుల సమస్త కోరికలను నెరవేర్చే ఇంతటి పవిత్రమైన వ్రతం మరొకటి లేదు. ఈ రోజున దశమి నాడే ఒకపూట భోజనం చేసి, ఏకాదశి నాడు నిర్జల ఉపవాసం ఉండి, ద్వాదశి నాడు పారణ చేయడం వల్ల మనుషులు శ్రీమహావిష్ణువుతో సమానమైన స్థానాన్ని పొందుతారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే వారు ఇహలోకంలో, పరలోకంలో మనోవాంఛితాలను పొందుతారు. ఈ రోజున పుష్పాలు, ధూపం, నైవేద్యం, ఫలాలతో పురుషోత్తమ భగవానుడిని శాస్త్రోక్తంగా పూజించాలి.
మూడు రోజుల పాటు పాటించాల్సిన కఠిన నియమాలు
ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించే వైష్ణవులు కేవలం ఏకాదశి రోజే కాకుండా దశమి, ద్వాదశి తిథుల్లో కూడా కొన్ని కఠిన నియమాలను పాటించాలి.
దశమి నాడు వదిలేయాల్సిన 10 వస్తువులు: కంచు పాత్రలు, మినుములు, మసూర్ పప్పు, శనగలు, కొర్రలు, ఆకుకూరలు, తేనె, ఇతరులు వండిన అన్నం, రెండోసారి భోజనం చేయడం, శృంగారం. ఈ పదింటికి దశమి నాడే దూరంగా ఉండాలి.
ఏకాదశి నాడు చేయకూడని 11 పనులు: జూదం, నిద్ర, తాంబూలం వేసుకోవడం, పుల్లలతో పళ్లు తోమడం, ఇతరులను నిందించడం, చాడీలు చెప్పడం, దొంగతనం, హింస, శృంగారం, కోపం, అబద్ధాలు ఆడటం. ఈ రోజున వీలైనంత వరకు సొంత ఇంట్లోనే ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. రాత్రి వేళ జాగరణ చేసి పురుషోత్తముడిని పూజించిన వారు సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారు. ఈ ఏకాదశి వ్రత మహత్యాన్ని చదివినా, విన్నా సరే.. అనేక గోదానాలు చేసినంత పుణ్యఫలం దక్కుతుంది.
ద్వాదశి నాడు దూరంగా ఉండాల్సిన 12 విషయాలు: కంచు పాత్రలు, మినుములు, మసూర్ పప్పు, నూనె, అబద్ధాలు చెప్పడం, వ్యాయామం, పరదేశ ప్రయాణం, రెండు పూటలా తినడం, శృంగారం, ఎద్దుల పైన ప్రయాణించడం, ఇతరుల అన్నం, ఆకుకూరలు.
దరిద్రాన్ని పోగొట్టిన సుమేధ, పవిత్రల కథ
పూర్వం సుమేధ అనే బ్రాహ్మణుడు తన భార్య పవిత్రతో కలిసి నివసించేవాడు. వారు తీవ్రమైన పేదరికంలో ఉండేవారు. అయినప్పటికీ ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ తప్పలేదు. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులను ఎంతో ఆదరించేవారు. ధనం లేకపోవడంతో జీవనోపాధి కోసం దేశం దాటి వెళ్లాలని సుమేధ భావించాడు. కానీ భార్య పవిత్ర వారించి, "ధర్మం పాటించడం వల్లే మన పరిస్థితులు మారుతాయి," అని నచ్చజెప్పింది. కొంతకాలానికి వారి ఇంటికి కౌండిన్య మహర్షి వచ్చారు.
ఆ దంపతులు మహర్షికి భక్తితో సేవ చేసి, తమ పేదరికానికి గల మూలాన్ని అడిగారు. అప్పుడు మహర్షి.. "మీరు అధిక మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పరమ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించండి," అని ఉపాయం చెప్పారు. ఆ రోజున విష్ణు పూజ, ఉపవాసం, దానధర్మాలు, రాత్రి జాగరణ చేయడం వల్ల సమస్త దుఃఖాలు, పాపాలు, దరిద్రం తొలగిపోతాయని వివరించారు. మహర్షి చెప్పినట్లే సుమేధ, పవిత్రలు పూర్తి శ్రద్ధతో వ్రతాన్ని ఆచరించారు. ఆ తర్వాత వారి జీవితంలో అపార సంపద వచ్చి చేరింది. జీవితాంతం సుఖసంతోషాలతో గడిపి, చివరికి మోక్షం కలిగింది.
కుబేరుడికి పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన సలహా
పురాణాల ప్రకారం, యక్షరాజైన కుబేరుడు మొదటి నుంచీ ధనవంతుడు ఏమీ కాదు. ఆయన పరమశివుని పరమ భక్తుడు. ఒకానొక సమయంలో తీవ్ర పేదరికంతో బాధపడుతూ, తన దరిద్రానికి గల మూలాన్ని శివుడిని అడిగాడు. అప్పుడు భోళాశంకరుడు.. "నువ్వు అధిక మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించు," అని సలహా ఇచ్చాడు. ఏకాదశి నుంచి అమావాస్య వరకు ఐదు రోజుల పాటు కఠినంగా వ్రతాన్ని చేయమని చెప్పాడు. కుబేరుడు శివుడి మాటలను నమ్మి పూర్తి నిష్ఠతో ఆ వ్రతాన్ని పూర్తి చేశాడు. ఆయన భక్తికి, తపస్సుకు ప్రసన్నడైన మహాదేవుడు.. కుబేరుడిని దేవతల ధనాధ్యక్షుడిగా (సంపదకు అధిపతిగా) నియమించాడు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More