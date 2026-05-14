36 రోజులు లేని శుభ ముహూర్తాలు.. మళ్లీ పెళ్లిళ్ల సందడి ఎప్పుడంటే?
అధిక జ్యేష్ఠ మాసం కారణంతో మే 14 నుంచి జూన్ 18 వరకు శుభకార్యాలకు విరామం వచ్చింది. వేద పండితుల ప్రకారం ఈ కాలాన్ని మూఢమిగా చెబుతారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత కొన్ని నెలలుగా పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు, ఉపనయనాలు వంటి శుభకార్యాలతో కళకళలాడిన వీధులు ఇప్పుడు కాస్త నిశ్శబ్దంగా మారాయి. వరుసగా శుభముహూర్తాలు ఉండటంతో సందడిగా సాగిన వేడుకలకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. ఈ గురువారం (మే 14) నుంచి వచ్చే 36 రోజుల పాటు ఎలాంటి ప్రధాన శుభకార్యాలకు ముహూర్తాలు లేకపోవడమే దీనికి కారణం.
ఎందుకు బ్రేక్
జ్యోతిష్య శాస్త్రం, వేద పండితుల లెక్కల ప్రకారం మే 14 నుంచి జూన్ 18 వరకు అధిక జ్యేష్ఠ మాసం నడుస్తుంది. సాధారణంగా అధిక మాసాలను లేదా 'మూఢమి' పట్టిన కాలాన్ని శుభకార్యాలకు నిషిద్ధంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో గురు, శుక్ర గ్రహాల ప్రభావం తక్కువగా ఉండటం వల్ల పెద్దలు పెళ్లిళ్లు, గృహప్రవేశాలు వంటి కీలక నిర్ణయాలను వాయిదా వేస్తుంటారు.
ఈ 36 రోజుల పాటు ప్రధానంగా వివాహాలు, నిశ్చితార్థాలు, గృహప్రవేశాలు, శంకుస్థాపనలు, ఉపనయనాలకు విరామం ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని చిన్నపాటి కార్యక్రమాలకు ఈ సమయం అడ్డంకి కాదని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అన్నప్రాసన, అక్షరాభ్యాసం, నామకరణం, సీమంతం, ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ల వంటి పనులను యథావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చు.
మళ్లీ శుభ ఘడియలు ఎప్పుడు?
మే నెలలో నిరాశ చెందిన వారికి జూన్ రెండో సగం నుంచి మళ్లీ తిరుగులేని ముహూర్తాలు రానున్నాయి. జూన్ 19న 'నిజ జ్యేష్ఠ మాసం' ప్రారంభం కావడంతో మళ్లీ పెళ్లి సందడి షురూ అవుతుంది. జూన్ నెలలో ముఖ్యమైన తేదీలు: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. జూలై నెలలో: జూలై 1 నుంచి 9 వరకు వివాహాది శుభకార్యాలకు అత్యంత అనుకూలమైన రోజులు ఉన్నాయి.
ఆ తర్వాత ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ నెలల్లో కూడా వరుస ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉండటంతో ఈ ఏడాది ద్వితీయార్థం అంతా వేడుకలతో నిండిపోనుంది.
బిజినెస్లపై ప్రభావం
ఇప్పుడు మే 14 నుంచి జూన్ 19 వరకు వచ్చిన విరామం కేవలం వేడుకలకే కాదు, వాటిపై ఆధారపడిన వందలాది వృత్తులపై కూడా ప్రభావం చూపనుంది. కళ్యాణ మండపాలు, హోటళ్లు బుకింగ్స్ లేక ఖాళీగా దర్శనమిస్తాయి. కేటరింగ్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్: పెద్ద ఆర్డర్లు ఉండవు కాబట్టి పని తక్కువగా ఉంటుంది. బంగారం, వస్త్ర వ్యాపారులు కొనుగోళ్లు కాస్త మందగించే అవకాశం ఉంది.
ఫోటోగ్రాఫర్లు, బ్యాండ్ మేళాలు, డెకరేషన్ పని చేసేవాళ్లంతా తదుపరి సీజన్ కోసం సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు. గత డిసెంబర్, ఫిబ్రవరి నెలల్లో రికార్డు స్థాయిలో పెళ్లిళ్లు జరిగి మార్కెట్ కళకళలాడింది. ఇప్పుడు ఈ 36 రోజుల విరామం వ్యాపారులకు ఒక చిన్న విశ్రాంతి వంటిదే.
జూన్ 19 నుంచి మళ్లీ ఒకేసారి వేలాది పెళ్లిళ్లు జరగనుండటంతో, అటు పురోహితులు, ఇటు వ్యాపారులు మళ్లీ బిజీ కానున్నారు. కాబట్టి శుభకార్యాలు తలపెట్టిన వారు మరో నెల రోజులు ఓపిక పడితే, మంచి ముహూర్తాలతో వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవచ్చు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.