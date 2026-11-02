నవంబర్ 1–7 వార ఫలాలు: 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!
నవంబర్ 1 నుంచి 7 వరకు గ్రహాల సంచారం కారణంగా పన్నెండు రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. ముఖ్యంగా మేషం, మిథునం, కన్య, తుల, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
కొత్త వారం ప్రారంభమవుతున్న వేళ, రాబోయే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకువస్తాయనే ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉండే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయా, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయా, ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాలపై అందరి దృష్టి ఉంటుంది. నవంబర్ 1 నుంచి 7 వరకు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా అన్ని రాశుల వారికి ఫలితాలు భిన్నంగా ఉండనున్నాయి.
కొన్ని రాశుల వారికి గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అయితే మరి కొందరు తమ ఖర్చులు, ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాల విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం అన్ని విధాలుగానూ అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, సంతానం అలాగే వ్యాపార రంగంలో పరిస్థితులు అద్భుతంగా సాగుతాయి. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. స్వల్పంగా కుటుంబంలో మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, భౌతిక సుఖ-సంపదలు పెరుగుతాయి. వారం మధ్యలో ప్రేమ సంబంధాలలో చిన్నపాటి విభేదాలు తలెత్తవచ్చు. వారంతంలో చిన్నపాటి శారీరక సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. బంజరంగబలిని దర్శించుకోవడం శుభఫలితాలను ఇస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు సంతాన పరమైన విషయాల్లో సామాన్యంగా ఉంటుంది. అయితే వ్యాపార రంగంలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. వారం ప్రారంభంలో మీ శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఉపాధి రంగంలో వృద్ధి సాధించడంతో పాటు వ్యాపారంలో సమతుల్యతను కాపాడుకుంటారు. మధ్య భాగంలో కుటుంబంలో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ధనలాభంతో పాటు కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వర్ధిల్లుతాయి. మధ్య కాలం పెట్టుబడులకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. ముక్కు, చెవి మరియు గొంతుకు సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. వ్యాపారంలో హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. గృహ సంబంధిత విషయాలను ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకోండి. గణేషుడిని ఆరాధించడం శుభప్రదం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో మీలో నూతన ఉత్సాహం ఉరకలేస్తుంది, సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. అయితే వారం మధ్యలో ధన నష్టం జరిగే సూచనలు ఉన్నందున ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. వారంతంలో వ్యాపార స్థితి బలపడుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. హనుమంతుని ప్రార్థించడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఆరోగ్యం అక్కడక్కడా కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులతో సాగుతుంది. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు మెరుగ్గా ఉండటంతో పాటు వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో విపరీతమైన ఖర్చులు మనశ్శాంతిని కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు. మధ్య సమయంలో శారీరక శక్తిలో ఒడిదుడుకులు, కొద్దిగా ఆందోళన వంటివి ఉంటాయి. వారంతంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడి కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పసుపు రంగు వస్తువులను మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు బలంగా ఉన్నాయి. ధన లాభానికి సంబంధించి సమయం అద్భుతంగా ఉంది. ప్రారంభంలో నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి మరియు ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వారం మధ్యలో అనవసర ఖర్చులు కాస్త ఆందోళన కలిగిస్తాయి.
తులా రాశి
ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగవుతుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార పరంగా అద్భుతమైన కాలం నడుస్తోంది. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణతో పాటు రాజకీయ రంగంలో ఉన్నవారికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. మధ్యలో ఆదాయం కొత్త మార్గాల ద్వారా వస్తుంది. అయితే కొన్ని గందరగోళ వార్తలు వినాల్సి రావచ్చు. కొద్దిగా ఖర్చులతో కూడుకున్నప్పటికీ, ఎలాంటి పెద్ద సమస్యలు ఉండవు. ఆకుపచ్చని వస్తువులను మీతో ఉంచుకోవడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ, సంతాన మరియు వ్యాపార స్థితులు అత్యుత్తమంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభం నుంచే అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు మరియు సుదూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. మధ్యలో వ్యాపారపరంగా చిన్నపాటి ఒడిదుగ్గులు ఎదురైనా, త్వరలోనే సమతుల్యత సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులలో సానుకూలత లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారు ఈ వారం ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రేమ మరియు సంతాన స్థితులు సామాన్యంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారం మాత్రం సాధారణంగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో గాయాలు తగిలే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రేమ వ్యవహారాలలో చిన్నపాటి వాదనలు రావచ్చు. మధ్యలో ఇతరుల ముందు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురుకాకుండా చూసుకోవాలి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు మరియు వ్యాపారం చాలా అద్భుతంగా ముందుకు వెళ్తాయి. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి తోడ్పాటు లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే వారం మధ్యలో ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంది, అలాగే చిన్నపాటి ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఆరోగ్యం గతంతో పోలిస్తే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన స్థితులు మెరుగుపడటంతో పాటు వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. మీ ప్రత్యర్థులు మీ ముందుకు రావడానికి కూడా సాహసించలేరు. మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మరియు వారితో సంబంధాల విషయంలో శ్రద్ధ వహించండి. వారంతం కొద్దిగా ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు, కాబట్టి ఏ విషయంలోనైనా తగు జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం. వినాయక ఆరాధన మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఆరోగ్యం బాగున్నప్పటికీ, శారీరక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి. ముఖ్యంగా శని సంచరిస్తున్న తరుణంలో ఆరోగ్యాన్ని తేలికగా తీసుకోకూడదు. విద్యార్థులకు ఈ వారం ప్రారంభం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. చదువుపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. కేవలం భావోద్వేగాల ఆధారంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. మధ్యలో ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది, శత్రువులు చురుగ్గా మారతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More