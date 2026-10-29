నవంబర్ నెలలో ఈ 5 మూలాంకాల వారికి అదృష్టం.. ఉద్యోగం, డబ్బు విషయంలో శుభవార్తలు!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 29, 2026 రాత్రి చంద్రుడు వృషభ రాశి నుంచి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. నవంబర్ 1వ తేదీ రాత్రి వరకు మిథున రాశిలో సంచరించనున్న చంద్రుడి గోచారం వల్ల ఏడు రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం నవంబర్ నెల పలు మూలాంకాల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది. ఈ కొత్త మాసంలో కొందరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోగా, మరికొందరికి కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి.
నవంబర్ నెల ప్రారంభం కాబోతోంది. కొత్త నెలలో ఏయే మూలాంకాల వారికి అదృష్టం వెన్నంటి ఉంటుంది, కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయనే పూర్తి వివరాలు సంఖ్యాశాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మూలాంకం 1:
ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తుల మూలాకం 1 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యభగవానుడు. నవంబర్ నెల వీరికి ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో పని చేస్తున్న వారికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మీ ప్రతిభను గుర్తించి కీలకమైన బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. అయితే వృత్తిపరమైన పురోగతి కోసం తోటి ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలను కూడా గౌరవించడం మంచిది.
మూలాంకం 2:
పుట్టిన తేదీ 2, 11, 20 లేదా 29 అయిన వారి మూలాకం 2. చంద్రుడి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే ఈ మూలాకం వారికి నవంబర్ మాసం సంబంధాల పరంగా అత్యంత కీలకం కానుంది. గతంలో ఎవరితోనైనా మనస్పర్థలు ఉంటే, ఈ కాలంలో చర్చల ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో మాత్రం భావోద్వేగానికి గురికాకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఖర్చుల విషయంలో స్పష్టమైన లెక్కలు ఉంచుకోవడం ఉత్తమం.
మూలాంకం 4:
ఏ నెలలోనైనా 4, 13, 22 లేదా 31వ తేదీలలో జన్మించిన వారి మూలాకం 4. రాహువు ఈ సంఖ్యకు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు. నవంబర్ నెల వీరికి ఊహించని మలుపులను ఇస్తుంది. ఇప్పటివరకు వేధించిన అనేక సమస్యలకు సరైన మార్గం దొరుకుతుంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్లు వస్తాయి. ఏ రంగంలోనైనా ముందడుగు వేసే ముందు ఎలాంటి అనాలోచిత రిస్క్లు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
మూలాంకం 6:
6, 15 లేదా 24వ తేదీలలో జన్మించిన వ్యక్తుల మూలాకం 6. శుక్రుడి ఆధిపత్యం గల ఈ మూలాకం వారికి రాబోయే నెల ఎంతో ప్రత్యేకంగా మారనుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఇంటా బయటా వాతావరణం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడినప్పటికీ, బడ్జెట్ ప్రకారం ఖర్చులు చేయడం శ్రేయస్కరం.
మూలాంకం 7:
పుట్టిన తేదీ 7, 16 లేదా 25 అయిన వారి మూలాకం 7 అవుతుంది. ఈ నెల ఈ మూలాకం వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. కెరీర్ పరంగా నూతన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కేతువు ప్రభావం కారణంగా ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలిగే సూచనలున్నాయి. అయితే తొందరపాటులో ఆర్థిక లావాదేవీలు లేదా పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More