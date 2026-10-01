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ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీ ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది!

న్యూమరాలజీ ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను తెలుసుకోవచ్చని, దాని ఆధారంగా వ్యక్తి స్వభావం, అలవాట్లు, జీవన విధానం, ప్రేమ సంబంధాల గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవచ్చని ఈ కథనం వివరిస్తోంది. ప్రతి రాడిక్స్ సంఖ్యకు ఒక గ్రహంతో సంబంధం ఉంటుందని న్యూమరాలజీలో భావిస్తారు. 

Published on: Oct 1, 2026, 16:00:47 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటుగా, భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. పుట్టిన తేదీల ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను కనుగొనవచ్చు. ఈ సంఖ్య ద్వారా వ్యక్తి జీవన విధానం, అలవాట్లు, ప్రేమ విషయాలు వంటివి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీ ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది! (AI)
ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీ ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది! (AI)

ప్రతి రాడిక్స్ సంఖ్యకు ఒక గ్రహంతో సంబంధం ఉంటుంది. ఆ గ్రహ ప్రభావం వ్యక్తి జీవితం, సంబంధాలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక్కో రాడిక్స్ సంఖ్య కలిగిన వ్యక్తులు సంబంధాలను చూసే విధానం, వాటిని కొనసాగించే తీరు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈరోజు రాడిక్స్ సంఖ్యలు 7, 8కి సంబంధించిన వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం, ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.

రాడిక్స్ సంఖ్య 7

ఏదైనా నెలలో 7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య ఏడు అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు కేతు గ్రహంతో సంబంధం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు సాధారణంగా ప్రశాంతంగా, గంభీరంగా ఉంటారు. ఏ విషయం అయినా లోతుగా అర్థం చేసుకుంటారు. వెంటనే ఒక నిర్ణయానికి రారు. ప్రతి విషయాన్ని అన్ని కోణాల్లో ఆలోచించే తత్వం కలిగి ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక, రహస్యమైన విషయాలపై ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని, కొంత సమయాన్ని ఒంటరిగా గడపడాన్ని ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఇష్టపడతారు. అలాగే వ్యక్తిగత విషయాలను ప్రతి ఒక్కరితో పంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు.

ఇక రాడిక్స్ సంఖ్య 7 వారి ప్రేమ విషయానికి వస్తే, వారి భావాలను అంత ఓపెన్‌గా ఇతరులతో పంచుకోరు. ఒకసారి ఎవరినైనా ఇష్టపడితే నిజాయితీగా ఆ ప్రేమ బంధాన్ని కొనసాగిస్తారు. వ్యక్తిగత సమయం, స్వేచ్ఛ ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి చాలా ముఖ్యమైనవి. అలాగే అతిగా ఆంక్షలు విధించడం లేదా ప్రతి విషయంలో నియంత్రించడం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి నచ్చదు.

రాడిక్స్ సంఖ్య 8

ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి శని గ్రహంతో సంబంధం ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పని చేయడం వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. అలాగే వారి లక్ష్యాల విషయంలో గంభీరంగా ఉంటారు. పట్టుదలతో కష్ట పడితేనే విజయాన్ని సాధించవచ్చని ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నమ్ముతారు. కెరీర్, ఆర్థిక స్థిరత్వం, భవిష్యత్తు భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. బాధ్యతలను ఎంతో సీరియస్‌గా తీసుకుంటారు.

ఇక వారి ప్రేమ జీవితం విషయానికి వస్తే, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రేమ సంబంధాల్లో స్థిరత్వం, నిబద్ధతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మాటల ద్వారా కాదు, పనులు, చర్యల ద్వారా ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తారు. భాగస్వామికి ఎప్పుడూ తోడుగా ఉంటారు. అలాగే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వాళ్లు చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. బలమైన నమ్మకం, పరస్పర అవగాహనతో కూడిన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి కాస్త సమయాన్ని తీసుకుంటారు. కానీ ఒకసారి ప్రేమలో పడ్డాక మాత్రం ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీతో వారి జీవిత భాగస్వామిని ఇష్టపడతారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీ ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది!
Home/Rasi Phalalu/ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీ ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది!
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