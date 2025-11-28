Edit Profile
    Numerology Reveals: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు వెరీ స్మార్ట్.. కానీ అంత ఈజీగా వారి భావాలను బయట పెట్టరు!

    న్యూమరాలజీ ద్వారా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను తెలియజేయవచ్చు. కొన్ని సంఖ్యల వారు చాలా ప్రత్యేకమైన వారు. నిజానికి ఒక్కో మనిషి వ్యక్తిత్వం తీరు ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు. 

    Published on: Nov 28, 2025 12:10 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ద్వారా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను తెలియజేయవచ్చు. కొన్ని సంఖ్యల వారు చాలా ప్రత్యేకమైన వారు. నిజానికి ఒక్కో మనిషి వ్యక్తిత్వం తీరు ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా స్మార్ట్ (pinterest)
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా స్మార్ట్‌గా ఉంటారు. అయితే వారి భావాలను అంత సులువుగా ఇతరులతో ఎక్స్‌ప్రెస్ చేయరు. మరి స్మార్ట్‌గా ఉండే అమ్మాయిలు ఎవరు? ఈ సంఖ్యలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా స్మార్ట్, కానీ వారి భావాలను అంత సులువుగా బయటకు చెప్పరు

    రాడిక్స్ నెంబర్ 4

    ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ నంబర్ 4 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఇతరులతో పోల్చుకుంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉంటారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు త్వరగా ఎలాంటి సమస్యలనైనా పరిష్కరించగలరు. ఏ సమస్యని కూడా అంత తేలికగా వదిలిపెట్టరు. సులువుగానే కష్టాలు వచ్చినా కూడా దాని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారు.

    సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్

    రాడిక్స్ నంబర్ 4 వారికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారిపై వారికి నమ్మకం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఎక్కువ. అంత సులువుగా ఇతరుల ముందు తల వంచరు. ఎప్పుడూ ఓటమిని ఈజీగా ఒప్పుకోరు.

    బాగా మొండివారు

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మొండిగా ఉంటారు. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వారి మొండితనం వలన త్వరగా సక్సెస్‌ని అందుకుంటారు. కష్టమైనా కూడా వారు అనుకున్నది సాధిస్తారు. పట్టు పట్టారంటే వదిలిపెట్టరు. వారేంటో చూపిస్తారు.

    ప్రయతిస్తూ వుంటారు

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు వారు ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ విజయాలను అందుకోవడానికి కృషి చేస్తూనే ఉంటారు. అలాగే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా భయపడడం, వెనక్కి వెళ్లడం చెయ్యరు. ధైర్యంగా ముందుకెళ్తారు. అదే వారిని సక్సెస్ అయ్యేలా చేస్తుంది.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

