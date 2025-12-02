Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ.. అనుకున్నది సాధిస్తారు, ఎవరూ ఆపలేరు!
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలు చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఒక్కో సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. న్యూమరాలజీలో రాడిక్స్ నెంబర్ 1 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉన్నాయనేది చెప్పడంతో పాటుగా భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలు చెప్పడానికి వీలవుతుంది.
అభిరుచులు కూడా ఒకరితో పోల్చుకుంటే మరొకరివి వేరుగా ఉంటాయి. అయితే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమని చెప్పొచ్చు.
రాడిక్స్ సంఖ్య:
రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటికి చెందినవారు ఎప్పుడూ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు. వీరికి సామర్థ్యం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువే. రాడిక్స్ నెంబర్ ఒకటికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు ఎప్పుడూ కూడా అనుకున్న వాటిని పూర్తి చేస్తారు, సక్సెస్ను అందుకుంటారు. ఎలాంటి ఛాలెంజ్లను స్వీకరించడానికి అయినా ఏ మాత్రం భయపడరు, వెనక్కి తగ్గరు.
రాడిక్స్ నెంబర్ 1:
ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి అవుతుంది. ఈ రాడిక్స్ సంఖ్యల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పచ్చు.
కష్టపడి పనిచేస్తారు:
రాడిక్స్ నెంబర్ ఒకటికి చెందిన అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కష్టపడి పని చేస్తారు. వారు అనుకున్నది పూర్తి చేసే వరకు కష్టపడుతూనే ఉంటారు. మధ్యలో వదిలిపెట్టడం వారికి నచ్చదు. ఏ రంగంలో అయినా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలకు బాగా కలిసి వస్తుంది. కలలను కూడా కొంచెం సమయంలోనే నిజం చేసుకుంటారు.
నిజాయితీగా ఉంటారు
ఈ తేదీలో పుట్టిన అమ్మాయిలు నిజాయితీగా ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటారు. అలాగే ఎవరినైనా ఇష్టపడితే వారి ప్రేమ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. నిజాయితీగా ఉంటారు, గౌరవం ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు, ఇతరులను కూడా అర్థం చేసుకుంటారు. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఎక్కువ. అయితే అప్పుడప్పుడు కాస్త కోపం వస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రేమ, గౌరవం, నమ్మకాన్ని పొందినట్లయితే కచ్చితంగా ఇష్టపడిన వ్యక్తితో సంతోషంగా ఉంటారు. మధ్యలో వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోవడం వంటివి వీరికి నచ్చదు.
నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ:
రాడిక్స్ నెంబర్ ఒకటికి చెందిన అమ్మాయిలకు నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏదైనా చాలెంజ్ను ఎదుర్కోవడానికి భయపడరు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరులను ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉంటారు. కలలను నిజం చేసుకుంటారు. విజయాన్ని చేరుకునే వరకు నిద్రపోరు. కష్టపడి పని చేస్తారు. అయితే కొంచెం మొండిగా వుంటారు.
