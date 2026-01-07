Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మయిలు అత్తింటికి లక్ష్మీదేవులు.. వీళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ సంతోషం, డబ్బు ఉంటాయి!

    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను కనుగొనవచ్చు. ప్రతి రాడిక్స్ సంఖ్యకు కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటి వారికి లక్ష్మీదేవులు. బంధాలకు, ప్రేమకు ఎక్కువ విలువను ఇస్తారు. వీరిలో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి. 

    Published on: Jan 07, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు సంఖ్యలు ఉంటాయి. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను కనుగొనవచ్చు. అలాగే ప్రతి రాడిక్స్ సంఖ్యకు కూడా కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం అత్తింటి వారికి లక్ష్మీదేవులు. అలాగే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు బంధాలకు, ప్రేమకు ఎక్కువ విలువను ఇస్తారు. వీరిలో మీరు ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మయిలు అత్తింటికి లక్ష్మీదేవులు (pinterest)
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మయిలు అత్తింటికి లక్ష్మీదేవులు (pinterest)

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అందరి మనసును గెలుచుకుంటారు.. అత్తింటికి లక్ష్మీదేవులు అవుతారు

    రాడిక్స్ సంఖ్య 3

    ఏదైనా నెలలో 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 3 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి గురువు. జ్ఞానం, ధర్మం, విజ్ఞానం మొదలైన వాటికి కారకుడు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైనవారు.

    నిజాయితీకి, నమ్మకానికి విలువ ఇస్తారు

    చాలా మంది అమ్మాయిలు ఎక్కువగా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, డబ్బు, స్టేటస్ వంటి వాటిని చూసి ఇష్టపడితే, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మాత్రం నిజాయితీ, నమ్మకం, ఇలా వీటిని చూసి ఇష్టపడతారు. అలాగే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా భాగస్వామికి కట్టుబడి ఉంటారు. భాగస్వామిని అమితంగా ప్రేమిస్తారు.

    కష్టపడి అన్నింటినీ పొందుతారు

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైనవారు. అలాగే చక్కగా ఆలోచిస్తారు. విద్య, కెరీర్‌లో కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. కష్టపడి, తెలివితేటలతో అన్నిటినీ వారి సొంతం చేసుకుంటారు. వీరికి మాట్లాడే నైపుణ్యం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు. వారి మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.

    ఈ అమ్మాయిలు లక్ష్మీదేవులు

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం రాడిక్స్ సంఖ్య మూడు‌కు చెందిన అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. కేవలం భాగస్వామి అదృష్టాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా, వారి కుటుంబాన్ని అంతటినీ కూడా మంచి మార్గంలోకి వెళ్లేలా చూస్తారు. వీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది.

    పెళ్లి తర్వాత జీవిత భాగస్వామి అదృష్టాన్ని మరింత పెంచుతారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటి వారికి లక్ష్మీదేవులు. వీరు వెళ్లిన తర్వాత ఆ ఇంట సిరులు కురుస్తాయి. సంతోషం, డబ్బు ఎక్కువ అవుతాయి. వీళ్ళు కేవలం ఒక మంచి భార్య మాత్రమే కాదు, మార్గదర్శకులు కూడా. వారి భాగస్వామి కెరీర్‌లో కూడా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేలా చూసుకుంటారు.

