Numerology: మీరు ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? అయితే మీరు కింగ్.. సూర్యుడిలా ప్రకాశించే మీ వ్యక్తిత్వ రహస్యాలివే!
సంఖ్యాశాస్త్రం (Numerology) ప్రకారం 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారు 'మూలాంకం-1' కిందకు వస్తారు. గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడి ప్రభావం వీరిపై మెండుగా ఉండటంతో, వీరు పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. సమాజంలో అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించే వీరి విజయ రహస్యాలపై ప్రత్యేక కథనం.
మనం పుట్టిన తేదీ కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే కాదు.. అది మన జీవిత గమనాన్ని, స్వభావాన్ని, కెరీర్ను నిర్దేశించే ఒక శక్తివంతమైన సంకేతం అని సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు చెబుతుంటారు. సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఒక్కో అంకెకు ఒక్కో ప్రత్యేకత ఉంటుంది. వాటిలో అత్యంత శక్తివంతమైనది 'నెంబర్ 1'. ఏ నెలలోనైనా సరే 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో జన్మించిన వారిని మూలాంకం 1 వ్యక్తులుగా పరిగణిస్తారు. వీరిపై గ్రహరాజు సూర్యుడి ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది. సూర్యుడు అంటేనే తేజస్సు, ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం. అందుకే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎక్కడ ఉన్నా సరే, తమదైన ముద్ర వేస్తుంటారు.
పుట్టుకతోనే నాయకులు
మూలాంకం 1 వ్యక్తులకు నాయకత్వం వహించడం అనేది నరనరాల్లో జీర్ణించుకుపోయి ఉంటుంది. వీరు ఎప్పుడూ గుంపులో గోవిందలా ఉండటానికి ఇష్టపడరు. పది మందికి దారి చూపే నాయకుడిలా ఉండటానికే మొగ్గు చూపుతారు. కార్యాలయంలోనైనా, వ్యాపారంలోనైనా, రాజకీయాల్లోనైనా వీరు బాధ్యతలను భుజాన వేసుకోవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడరు. సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వీరి ప్రత్యేకత. అందుకే వీరు తక్కువ కాలంలోనే ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు.
ఆత్మవిశ్వాసమే అసలైన ఆయుధం
వీరి విజయంలో అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించేది 'ఆత్మవిశ్వాసం'. చేపట్టిన పని ఎంత కష్టమైనా సరే, పూర్తి నిష్ఠతో, నమ్మకంతో పూర్తి చేస్తారు. వీరికి ఓటమి అంటే భయం ఉండదు, ఆ ఓటమిని కూడా ఒక పాఠంగా మార్చుకుని కొత్త ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగుతారు. సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో వీరు చూపించే తెగువ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ స్వభావమే వీరిని ఇతరుల కంటే భిన్నంగా నిలబెడుతుంది.
కెరీర్లో తిరుగులేని ప్రయాణం
మూలాంకం 1 వారు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కెరీర్ను కలిగి ఉంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ వంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రంగాలు, రాజకీయాలు, మేనేజ్మెంట్ లేదా సొంత వ్యాపారాల్లో వీరు అద్భుతంగా రాణిస్తారు.
సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల వీరికి సమాజంలో అపారమైన గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి. కేవలం పేరు ప్రఖ్యాతలే కాకుండా, ఆర్థికంగా కూడా వీరు చాలా బలంగా ఉంటారు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల వీరికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి.
ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం
వీరి వ్యక్తిత్వంలో ఒక రకమైన 'రాజసం' కనిపిస్తుంది. వీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా అందరి దృష్టి వీరిపైనే ఉంటుంది. వీరు మాట్లాడే తీరు, నడత ఎదుటివారిని ఇట్టే ఆకర్షిస్తాయి. సూర్యుడిలా వీరు ఎప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ ఉండటమే కాకుండా, తమ చుట్టూ ఉన్నవారికి కూడా స్ఫూర్తిని నింపుతారు. సానుకూల దృక్పథం, ఏదైనా సాధించాలనే పట్టుదల వీరిని విజయ పథంలో నడిపిస్తాయి.
ముగింపుగా చెప్పాలంటే 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారు సూర్యుడి కిరణాల్లా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసే శక్తిని కలిగి ఉంటారు. క్రమశిక్షణ, కృషితో వీరు తలచుకుంటే అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని సంఖ్యాశాస్త్ర విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More