    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఏప్రిల్ నెలలో సమస్యలు రావచ్చు.. ముఖ్యంగా ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి!

    మీరు పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. రాడిక్స్ సంఖ్యల ఆధారంగా నెలవారీ, వార ఫలాలు మరియు రోజువారీ అంచనాలు కూడా చేయబడతాయి. ఏప్రిల్ నెలలో కొందరు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారి గురించి ఇప్పుడే తెలుసుకుందాం. న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఏప్రిల్ నెల ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సవాలుగా ఉంటుంది.

    Published on: Apr 01, 2026 11:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ప్రకారం, మన పుట్టిన తేదీ మన జీవితం గురించి చాలా చెబుతుంది. ఒకవేళ పుట్టిన తేదీ యొక్క మొత్తాన్ని లెక్కించినట్లయితే, అప్పుడు అది మన మూల సంఖ్య అవుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా 31వ తేదీన జన్మించినట్లయితే, అప్పుడు వారి సంఖ్య 4 అవుతుంది. అదే సమయంలో, 1వ తేదీన జన్మించిన వ్యక్తి యొక్క మూల సంఖ్య 1.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఏప్రిల్ నెలలో సమస్యలు.. జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది

    నంబర్ 1:

    ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల సంఖ్య 1. ఈ సంఖ్యల ప్రజలు ఏప్రిల్ నెలలో తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ నెలలో ఓపికగా మరియు తెలివిగా ఉండండి. చిన్న విషయాలపై కోపం తలెత్తుతుంది. ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. నెల మొత్తాన్ని సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఆలోచించకుండా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఏప్రిల్ నెలలో ధ్యానం చేయండి. వీలైతే ప్రతిరోజూ సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. ఇది ప్రతిరోజూ సాధ్యం కాకపోతే, మీరు ఆదివారం అయినా చేసేలా చూసుకోండి.

    నంబర్ 2:

    ఏదైనా నెల 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల సంఖ్య 2. ఏప్రిల్ నెలలో నెంబర్ 2 ఉన్నవారు మానసికంగా కాస్త బలహీనంగా ఉంటారు. మిమ్మల్ని మీరు బలోపేతం చేసుకోండి. ఎవరి మాటలను మనసుకి తీసుకోకండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు మరియు వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

    కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతారు. మీరు సోమవారం చంద్రునికి నీటిని సమర్పించాలి. వీలైతే ఈ రోజున తెల్లని వస్తువులను దానం చేయండి. ఇది మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. రోజూ ధ్యానం చేయడం కూడా మీకు మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    నంబర్ 3:

    ఏదైనా నెల 3, 12, 21 లేదా 30వ తేదీల్లో జన్మించిన వారి సంఖ్య 3. ఈ రాడిక్స్ ప్రజలు ఏప్రిల్ నెలలో అడ్డంకులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ నెలలో ఓపికగా ఉండటం అవసరం. మరింత అత్యవసరమైన పని ఉంటే, దీని కోసం అనుభవజ్ఞుడి సలహా తీసుకోండి. వీలైతే పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయండి. విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల మీకు మంచిది. క్రమేపీ పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా అతిగా ఆలోచించకుండా ఉండటం.

    నంబర్ 4:

    నెంబర్ 4 ఉన్నవారికి ఏప్రిల్ నెల అంతగా కలిసి రాదు. ఏదైనా నెల 4, 13 లేదా 22 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సంఖ్య కేటగిరీలోకి వస్తారు. ఏప్రిల్‌లో ఈ వ్యక్తులు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక విధంగా గందరగోళానికి గురవుతారు. అనవసరమైన వాటి గురించి ఆందోళన చెందవద్దు. ఒక్కసారి ఒక పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. అతిగా ఆలోచించే అలవాటు మీ ఉద్రిక్తతను పెంచుతుంది. ఓపికగా ఉండండి. ఉదయాన్నే వాకింగ్ చేయండి. ధ్యానం చేయండి. వీలైతే శనివారం విరాళం ఇవ్వండి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

