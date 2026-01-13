Edit Profile
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారి లైఫ్ సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది, ప్రతి దాంట్లో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు!

    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు ప్రవర్తన, భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. మనం న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే రాడిక్స్ నెంబర్లు 1 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యలను బట్టి అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు బాగా అదృష్టవంతులు. 

    Published on: Jan 13, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు వారి ప్రవర్తన, భవిష్యత్తు గురించి కూడా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. మనం న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే రాడిక్స్ నెంబర్లు 1 నుంచి 9 వరకు ఉంటాయి.

    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారి లైఫ్ సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది (pinterest)
    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారి లైఫ్ సూర్యునిలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది (pinterest)

    ఈ సంఖ్యలను బట్టి అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు బాగా అదృష్టవంతులు అని చెప్పొచ్చు. వారు బాగా డబ్బును, పేరు ప్రతిష్ఠలను కూడా సంపాదిస్తారు. ఈ రోజు ఆ రాడిక్స్ సంఖ్య 1 గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. మరి మీరు కూడా వారిలో ఒకరేమో చూసుకోండి.

    రాడిక్స్ సంఖ్య 1

    రాడిక్స్ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు సూర్యుడి మాదిరి ప్రకాశవంతంగా వుంటారు. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు, సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఎన్నో మంచి లక్షణాలు సంఖ్య ఒకటికి చెందిన వారిలో ఉంటాయి. అలాగే రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటికి చెందిన వారు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఎన్నో ముఖ్యమైన లక్షణాలు కూడా వీరిలో ఉంటాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటారు, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. ఒక రాజులా జీవిస్తారు.

    రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటి, అధిపతి సూర్యుడు

    ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక సంఖ్య ఒకటి అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడి ప్రభావంతో ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాన్ఫిడెన్స్‌తో ఉంటారు.

    నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ

    రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటికి చెందిన వారు పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. ఎప్పుడూ వారిపై వారికి నమ్మకం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరులు కూడా వీరిని చూసి ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు. అలాగే వీరి మాటలను కూడా అందరూ వినడానికి ఇష్టపడతారు. విజయాన్ని అందుకుంటారు.

    విజయాన్ని అందుకుంటారు

    రాడిక్స్ సంఖ్య ఒకటికి చెందినవారు త్వరగా విజయాన్ని అందుకుంటారు. అనుకున్న వాటిని పూర్తి చేస్తారు. ప్రతి అడుగులో కూడా అదృష్టం వారితో ఉంటుంది. ఎనర్జిటిక్‌గా ఉంటారు, కష్టపడి పని చేస్తారు, బాగా ఆలోచిస్తారు కూడా.

    ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉంటారు

    సంఖ్య ఒకటికి చెందిన వారు ఎప్పుడూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. అలాగే ఈ సంఖ్యకు చెందిన వారు సమాజంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. ఇతరులు ముందుకు వెళ్లడానికి వీరు ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఇతరులు వీరిని అనుసరించడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.

    అప్పుడప్పుడు మొండిగా ఉంటారు

    కొన్నిసార్లు మాత్రం సంఖ్య ఒకటికి చెందిన వారు కాస్త మొండిగా, కోపంగా ఉంటారు. అలాగే ఒక్కోసారి వీరు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల రిలేషన్‌షిప్‌లు కూడా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి కొన్ని విషయాల్లో సంఖ్య ఒకటికి చెందినవారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

