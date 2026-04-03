    ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉంటుంది.. డబ్బు, విలాసాలు, సంతోషానికి కొరత ఉండదు!

    శుక్రగ్రహం 6 సంఖ్య ఉన్నవారికి చాలా దయగా ఉంటుంది. శుక్రుడు సాయంతో ఈ రాడిక్స్ ప్రజల జీవితంలో సౌకర్యం, సంపద, డబ్బు మరియు ప్రేమకు లోటు ఉండదు. ఈ విషయాలు నంబర్ 6 ఉన్న వ్యక్తులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి. నెంబరు 6 యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వీరు అందరినీ తేలికగా ఆకర్షిస్తారు.

    Published on: Apr 03, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీలో ప్రతి రాడిక్స్‌కు వేరే పాలక గ్రహం ఉంటుంది. వాటి ప్రభావం ప్రతి ఒక్కరిపై భిన్నంగా ఉంటుంది. న్యూమరాలజీని సంఖ్యాశాస్త్రం అని కూడా అంటారు. మీరు మీ పుట్టిన తేదీని కలిపితే, అది మీ రాడిక్స్ నంబర్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా నెల 6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో జన్మించినట్లయితే, అలాంటి వ్యక్తుల పుట్టిన సంఖ్య 6 అవుతుంది. ఈ రోజు మనం ఈ రాడిక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం.

    అధిపతి శుక్రుడు

    న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఈ రాడిక్స్ యొక్క పాలక గ్రహం శుక్రుడు. శుక్రుడు లగ్జరీ, సౌకర్యం మరియు డబ్బుతో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, నెంబరు 6 జీవితంలో ఈ విషయాలకు కొరత ఉండదు. శుక్రగ్రహం 6 సంఖ్య ఉన్నవారికి చాలా దయగా ఉంటుంది.

    శుక్రుడు సాయంతో ఈ రాడిక్స్ ప్రజల జీవితంలో సౌకర్యం, సంపద, డబ్బు మరియు ప్రేమకు లోటు ఉండదు. ఈ విషయాలు నంబర్ 6 ఉన్న వ్యక్తులను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తాయి. నెంబరు 6 యొక్క వ్యక్తిత్వం కూడా ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. వీరు అందరినీ తేలికగా ఆకర్షిస్తారు.

    శుక్రుడి ప్రభావం ఈ వ్యక్తులపై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?

    1. 6వ సంఖ్యపై శుక్రుడు ప్రభావం లోతుగా ఉంటుంది. శుక్రుడు వీరికి సంపద, ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది. శుక్రుడు కారణంగా నెంబరు 6 వ్యక్తుల ఆదాయం బాగుంటుంది మరియు వారు డబ్బు సంపాదించడానికి అనేక మార్గాలను కూడా పొందుతారు. శుక్రుడు కారణంగా నెంబరు 6 వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ మంచి విషయాల వైపు ఆకర్షితులవుతారు. అయితే ఈ వ్యక్తులు ఇవన్నీ సులభంగా పొందుతారని కాదు. కష్టపడి పని చేసిన తరువాత మాత్రమే వీరు అన్నింటినీ పొందుతారు మరియు అదృష్టం కూడా వీరి పట్ల దయగా ఉంటుంది.

    2. న్యూమరాలజీలో సంఖ్య 6 చాలా స్టైలిష్‌గా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్యక్తులు ఇంటిని అలంకరించడానికి ఇష్ట పడతారు. అదే సమయంలో వారు బ్రాండెడ్ దుస్తులు వంటి విషయాలను ఇష్టపడతారు. ఈ వ్యక్తులు అందమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తారు, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఇతరులతో పోలిస్తే వారి జీవనశైలి చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది.

    3. శుక్రుడు యొక్క శక్తి కారణంగా 6 సంఖ్య ఉన్న వ్యక్తులు ప్రేమ పరంగా చాలా అదృష్టవంతులు. ఈ వ్యక్తులు కుటుంబం మరియు భాగస్వామిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. వారు ప్రజల నుండి చాలా గౌరవాన్ని పొందుతారు. నెంబరు 6 ఉన్న వ్యక్తులు ఎంతో స్వచ్ఛమైన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారు. జీవితంలో మంచి వ్యక్తులను కూడా పొందుతారు.

    4. శుక్రుడు శక్తి కారణంగా నెంబరు 6 వ్యక్తుల మనస్సు సృజనాత్మక పనిలో నిమగ్నమై ఉంటుంది. మ్యూజిక్, ఫ్యాషన్, ఆర్ట్స్, డిజైనింగ్ ప్రపంచంలో నెంబరు 6 వారు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంటారు. ఈ వ్యక్తులు కష్టపడి పని చేస్తే బాగా గుర్తింపు వస్తుంది.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

