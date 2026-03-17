    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వ్యక్తులు సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు, సూర్య భగవానుడి దయతో గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతారు!

    నెంబరు 1 ఉన్న వ్యక్తులు ప్రకాశవంతులు. సూర్యుడిని ఇష్టపడే నాయకులు. వీరికి సహజమైన ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం మరియు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు స్వతంత్ర మనస్తత్వం, ప్రతిష్టాత్మకత, సమాజంలో గౌరవించబడటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వీరికి మనోహరమైన, ఆకట్టుకునే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. 

    Published on: Mar 17, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    న్యూమరాలజీలో, రాడిక్స్ నంబర్ 1 సూర్యుని శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఏదైనా నెల 1, 10, 19 లేదా 28 తేదీల్లో జన్మించిన వ్యక్తుల రాడిక్స్ సంఖ్య 1. ఈ సంఖ్య నాయకత్వం, విశ్వాసం, ఆశయం, గంభీరమైన స్వభావానికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. సూర్య భగవానుని దయతో, అలాంటి వ్యక్తులు సమాజంలో భిన్నమైన గుర్తింపును సృష్టిస్తారు, గౌరవం పొందుతారు. రంగంలో పేరు సంపాదిస్తారు. నెంబరు 1 ఉన్న వ్యక్తులు సహజంగా నాయకులు అవుతారు. జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారు. వీరి వ్యక్తిత్వం, కెరీర్, ఆరోగ్యం, సక్సెస్ రహస్యాలు తెలుసుకుందాం.

    న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వ్యక్తులు సమాజంలో పేరు తెచ్చుకుంటారు (pinterest)
    నెంబరు 1 ఉన్న వ్యక్తులు ప్రకాశవంతులు. సూర్యుడిని ఇష్టపడే నాయకులు. వీరికి సహజమైన ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం మరియు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఈ వ్యక్తులు స్వతంత్ర మనస్తత్వం, ప్రతిష్టాత్మకత, సమాజంలో గౌరవించబడటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. వీరికి మనోహరమైన, ఆకట్టుకునే వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది, ఇది సహజంగా ప్రజలను వారి వైపు ఆకర్షిస్తుంది. ఈ వ్యక్తులు గౌరవం, కీర్తి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా మంచి పేరును సంపాదిస్తారు. సూర్యుని దయతో, వారి వ్యక్తిత్వం స్ఫూర్తిదాయకంగా మారుతుంది.

    నెంబరు 1 వారి ముఖ్య లక్షణాలు

    లక్షణాలు:

    బలమైన నాయకత్వ సామర్థ్యాలు మరియు నిర్వహణ నైపుణ్యాలు.

    ఆత్మవిశ్వాసం మరియు ధైర్యంతో నిండిన వ్యక్తిత్వం.

    సమాజంలో మర్యాద మరియు గుర్తింపును పొందే సామర్థ్యం.

    సృజనాత్మక మరియు వినూత్న ఆలోచనలు.

    లోపాలు:

    అహంకారం, గర్వం యొక్క ధోరణి.

    ఇతరులు చెప్పేది వినకపోవడం లేదా మొండి స్వభావం.

    కోపం, అసహనం.

    కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా అనిపించడం.

    సూర్యుని దయతో, ఈ లోపాలు తగ్గుతాయి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు సమాజంలో ఒక భిన్నమైన గుర్తింపును సృష్టిస్తాడు.

    కెరీర్, సామాజిక స్థితి

    నంబర్ 1 ఉన్న వ్యక్తులు నాయకత్వ స్థానాల్లో ప్రకాశిస్తారు. వీరు రాజకీయాలు, పరిపాలన, నిర్వహణ, వ్యాపారం, సైన్యం, చలనచిత్రం, మీడియా, క్రీడలు లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సూర్యుని దయతో, ఈ వ్యక్తులు తక్కువ సమయంలో ఉన్నత హోదాను సాధిస్తారు. సమాజంలో పేరు సంపాదిస్తారు. ఈ వ్యక్తులు గౌరవం మరియు కీర్తి కోసం చూస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వారు కష్టపడి పనిచేయడంతో తమ స్వంత స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది మరియు ప్రజలు వారి మాటలను గౌరవిస్తారు.

    ఆరోగ్యం, శారీరక పరిస్థితి

    సంఖ్య 1 ఉన్నవారు సూర్యుని దయతో ఆరోగ్యంగా మరియు శక్తివంతంగా ఉంటారు. వీరికి గుండె, కళ్ళు, తల మరియు ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలు రావచ్చు. సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటే, అది అధిక రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు లేదా కంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది.

    నివారణ:

    ప్రతిరోజూ సూర్యుడికి నీరు సమర్పించండి. "ఓం ఘృణి సూర్యాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఎర్ర బట్టలు ధరించి గోధుమలను దానం చేయండి. ఇది ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు సూర్యుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

    సూర్య భగవంతుడిని సంతోషపెట్టే మార్గాలు

    నంబర్ 1 ఉన్నవారు సూర్య భగవానుడి కృపను కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ నివారణలను అనుసరించండి:

    ప్రతి ఉదయం సూర్యుడికి నీటిని సమర్పించండి.

    "ఓం హ్రమ్ హ్రీమ్ హ్రూమ్ సహ సూర్య నమః" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి.

    ఆదివారం గోధుమలు, బెల్లం, రాగి లేదా ఎర్ర గంధం దానం చేయండి.

    రూబీ రత్నాన్ని ధరించండి (జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించండి).

    ఎరుపు బట్టలు ధరించి సూర్య మంత్రాన్ని పఠించండి.

    ఈ పరిహారాలతో సూర్యుడు బలపడతాడు. వ్యక్తి సమాజంలో పేరుప్రఖ్యాతులు పొందుతాడు. నెంబరు 1 ఉన్న వ్యక్తులు సూర్యభగవంతుని దయతో జీవితంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. వీరికి ఆకట్టుకునే మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది.

    News/Rasi Phalalu/న్యూమరాలజీ: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వ్యక్తులు సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు, సూర్య భగవానుడి దయతో గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతారు!
