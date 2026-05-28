పెళ్లయ్యాక అకస్మాత్తుగా అదృష్టం మారేది వీరికే.. ఆ లక్కీ నెంబర్ మీదేనా?
ఒక వ్యక్తి పుట్టిన సంఖ్యను తెలుసుకోవడం ద్వారా.. వారి జీవితం, భవిష్యత్తు గురించి అంచనా వేయవచ్చని న్యూమరాలజీ చెబుతోంది. పుట్టిన సంఖ్యలు ఉన్న వ్యక్తులు వివాహం తర్వాత తమ జీవితాలను ఎలా మార్చుకుంటారో సంఖ్యాశాస్త్రం వివరిస్తుంది.
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 7వ సంఖ్య గల వ్యక్తులు వివాహం తర్వాత వారి జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పును అనుభవిస్తారు. వారి అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. వివాహం తర్వాత వీరికి చాలా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఏ నెలలోనైనా 7, 16, 25వ తేదీలలో జన్మించిన వారికి 7వ సంఖ్య ఉంటుంది. 7వ సంఖ్య గల వారికి కేతువు అధిపతి. కేతువు ప్రభావంతో ఈ వ్యక్తులు నిగూఢంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, తెలివిగా ఉంటారు. కేతువుకు గణేశుడితో సంబంధం ఉంది. గణేశుడికి వారిపై ప్రత్యేక ఆశీస్సులు ఉన్నాయి.
సంఖ్య 7 ఉన్న వ్యక్తులు జీవితంలో అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటారు. వివాహానికి ముందు, వారు తమ ఉద్యోగంలో, వ్యాపారంలో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటారు. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి తరచుగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది. కేతు గ్రహ ప్రభావం వల్ల.. ఊహించని సంఘటనలు జరుగుతాయి. అయితే వివాహం తర్వాత వారి జీవితం మారి వారు విజయం సాధిస్తారు.
వివాహం తర్వాత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. వివాహం తర్వాత ఈ సంఖ్య గలవారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. జీవితం ఆనందమయంగా మారుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం మొదలవుతాయి. 7వ సంఖ్య గలవారికి వివాహం జీవితంలో ఒక మలుపుగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు ముగుస్తాయి.
సంఖ్య 7 ఉన్న వ్యక్తులకు మంచి వృత్తి జీవితం ఉంటుంది. రచన, ఆధ్యాత్మికత, విద్యా రంగాలలో వృత్తిని చేపట్టవచ్చు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. భాగస్వామి వారి భావాలను అర్థం చేసుకుని, ఆ బంధంలో స్థిరత్వాన్ని, ఆనందాన్ని తీసుకువస్తారు. కేతు గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటారు. గణేశుడిని పూజించి, 'ఓం గణ గణపతయే నమః', 'ఓం కాణే కేతవాయ నమః' అనే మంత్రాలను జపించాలి.
గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.