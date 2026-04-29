Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ మూడు తేదీల్లో జన్మించినవారికి శని భగవానుడి ఆశీస్సులు.. అదృష్టవంతులు!

    Shani Blessings : సంఖ్యాశాస్త్రం జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. భారతీయ సమాజంలోని చాలా మంది ప్రజలు విశ్వాసంతో అనుసరిస్తారు. సంఖ్యాశాస్త్రం సంఖ్యల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వారి వ్యక్తిత్వాన్ని, భవిష్యత్తును నిర్ధారిస్తుందని నమ్మకం.

    Published on: Apr 29, 2026 6:10 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంఖ్యాశాస్త్రంలో ప్రతి సంఖ్య ఒక గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ప్రతి సంఖ్య కింద జన్మించిన వారు ఆ గ్రహం అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. గ్రహాలలో శని అత్యంత ముఖ్యమైన, శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. సంఖ్యాశాస్త్రంలో మర్మమైన, శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించే సంఖ్యలలో 8 ఒకటి. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో దీనికి అధిపతి శని. ఈ సంఖ్య ఎందుకు ప్రత్యేకమైనదో, ఏ సంఖ్య కింద జన్మించిన వారు శని అనుగ్రహంతో లాభం పొందుతారో చూద్దాం..

    శని దేవుడి ఆశీస్సులు
    శని దేవుడి ఆశీస్సులు

    సంఖ్యాశాస్త్రంలో 8వ సంఖ్య కర్మ, న్యాయానికి అధిపతి అయిన శనితో పాలించబడుతుంది. ఏ నెలలోనైనా 8వ, 17వ, 26వ తేదీన జన్మించిన వారు ఈ శక్తివంతమైన గ్రహం ఆశీస్సులను పొందుతారు. ఈ తేదీలలో జన్మించిన వారు తమ జీవితాంతం శని దేవుడి నుండి ప్రత్యేక ఆశీస్సులను పొందుతారు. శని దేవుడు వారిని రక్షిస్తాడు కాబట్టి ఈ తేదీలలో జన్మించిన వారు శ్రద్ధగలవారుగా, నిజాయితీపరులుగా, బలమైన న్యాయ భావనను కలిగి ఉంటారని చెబుతుంటారు. అత్యంత దృఢ సంకల్పంతో ఉంటారు.

    ఈ సంఖ్యలతో జన్మించిన వారికి జీవితం అనేది అలసట లేని కృషితో సాగే ఒక నిరంతర ప్రయాణం. వారి సంకల్పం సాటిలేనిది, ఒకసారి వారు ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించాలని నిశ్చయించుకుంటే ఏ శక్తీ వారి పురోగతిని ఆపలేదు. పట్టుదల తరచుగా వారి కలలను నిజం చేస్తుందని నమ్ముతారు.

    ఈ తేదీలలో జన్మించిన వారు విజయం సాధించడానికి కృషి, పట్టుదల అవసరమని చిన్న వయసులోనే నేర్చుకుంటారట. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా వారు ఎన్నడూ వదులుకోరు. ఇతరుల కంటే ఆలస్యంగా విజయం సాధించినప్పటికీ అచంచలమైన సంకల్పం వారు తప్పక విజయం సాధించేలా చేస్తుంది. ఇది వారి అంకితభావానికి, పట్టుదలకు లభించే ప్రతిఫలంగా చెబుతుంటారు.

    ఆర్థిక పరంగా ఈ తేదీలలో జన్మించిన వారు చాలా తెలివిగా వ్యవహరిస్తారు. వారి అచంచలమైన కృషి, ప్రయత్నం సంపదను కూడబెట్టడంలో వారికి అదృష్టాన్ని తెస్తాయి. ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉంటారు. విలాసాల కంటే పొదుపుకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. దీనివల్ల వారి సంపద, విజయం వారి చుట్టూ ఉన్న ఇతరుల కంటే ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉంటాయి.

    గమనిక : ఈ వ్యాసంలో పేర్కొన్న విషయాలు నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఫలితాలు వ్యక్తిని బట్టి మారవచ్చు. ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈ మూడు తేదీల్లో జన్మించినవారికి శని భగవానుడి ఆశీస్సులు.. అదృష్టవంతులు!
    News/Rasi Phalalu/ఈ మూడు తేదీల్లో జన్మించినవారికి శని భగవానుడి ఆశీస్సులు.. అదృష్టవంతులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes