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అక్టోబర్‌లో పండుగల సందడి.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు ఇవే!

అక్టోబర్ నెల హిందూ సంప్రదాయంలో పండుగలు, వ్రతాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా నిలుస్తుంది. ఈ నెలలో శరన్నవరాత్రులు, దుర్గాష్టమి, మహానవమి, విజయదశమి, శరద్ పూర్ణిమ, కర్వా చౌత్ వంటి ముఖ్యమైన పర్వదినాలు వరుసగా వస్తాయని కథనం వివరిస్తోంది. 

Published on: Oct 1, 2026, 12:30:43 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంస్కృతిలో అక్టోబర్ నెల కేవలం కాలంలో మార్పు మాత్రమే కాదు, ఇళ్లలో పండుగ వాతావరణాన్ని, ఆధ్యాత్మిక శోభను తెచ్చే అద్భుతమైన మాసం. ఈ ఏడాది అక్టోబర్‌లో అనేక పెద్ద పండుగలు, విశేష వ్రతాలు వరుసకట్టనున్నాయి. నెల ప్రారంభంలో పితృ పక్షాలతో ముగింపు పలకగా, ఆ వెంటనే తొమ్మిది రోజుల పాటు అమ్మవారి శరన్నవరాత్రులు, విజయ దశమిని మహిళలు ఎంతో నిష్టతో ఆరాధిస్తారు. అలాగే అక్టోబర్ నెలలో కర్వా చౌత్ వంటి పర్వదినాలు రానున్నాయి.

అక్టోబర్‌లో పండుగల సందడి.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు ఇవే! (AI)
అక్టోబర్‌లో పండుగల సందడి.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు ఇవే! (AI)

మాతృమూర్తులు తమ సంతానం ఆయురారోగ్యాల కోసం ఆచరించే కఠినమైన జివితపుత్రికా వ్రతంతో అక్టోబర్ తొలి వారం ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత హిందువులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచే నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అక్టోబర్ 11 నుంచి మొదలవుతాయి.

అక్టోబర్‌లో ప్రధాన పండుగలు, తేదీల వివరాలు

శరన్నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11న ఘటస్థాపనతో మొదలు అవుతుంది. ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి రోజున అమ్మవారిని కలశ స్థాపన ద్వారా మన ఇంట్లోకి ఆహ్వానించి పూజిస్తారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తులు అమ్మవారి వివిధ రూపాలను దర్శించుకుంటారు.

నిర్జల ఏకాదశి: అక్టోబర్ 3న తల్లులు తమ పిల్లల దీర్ఘాయువు కోసం ఈ కఠినమైన నిర్జల ఉపవాస దీక్షను ఆచరిస్తారు.

శరన్నవరాత్రులు ప్రారంభం: అక్టోబర్ 11న ఘటస్థాపనతో అమ్మవారి పూజలు మొదలవుతాయి.

మహానవమి - దుర్గాష్టమి: అక్టోబర్ 17న సరస్వతి పూజ, అక్టోబర్ 19న దుర్గాష్టమి, మహానవమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి.

విజయదశమి: అక్టోబర్ 20న చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా దసరా పండుగను జరుపుకుంటారు.

శరద్ పూర్ణిమ: అక్టోబర్ 25న చంద్రుని వెన్నెల్లో పాయసం ఉంచి ఆ తర్వాత స్వీకరించే కోజాగరి పూజ నిర్వహిస్తారు.

కర్వా చౌత్: అక్టోబర్ 29న సౌభాగ్యవతులు తమ భర్తల దీర్ఘాయువు కోరుకుంటూ కఠినమైన ఉపవాస దీక్షను ఆచరిస్తారు.

ఈ మాసంలో వచ్చే ప్రతి పండుగ వెనుక లోతైన సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక అర్థం దాగి ఉంది. వర్షాకాలం వీడి చలికాలం స్వాగతం పలికే ఈ సమయంలో ప్రకృతి కూడా కొత్త శోభను సంతరించుకుంటుంది.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్‌లో పండుగల సందడి.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు ఇవే!
Home/Rasi Phalalu/అక్టోబర్‌లో పండుగల సందడి.. ఈ నెలలో వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు ఇవే!
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