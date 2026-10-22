అక్టోబర్ 22 రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం.. లక్ష్మీదేవి కటాక్షంతో పాటు ఊహించని ధనలాభం!
సనాతన ధర్మంలో గురువారం శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖశాంతులు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.
సనాతన ధర్మంలో గురువారం రోజు జగత్ప్రభువు శ్రీ మహావిష్ణువుని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ రోజున విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, ధాన్యానికి కొరత ఉండదని భక్తుల నమ్మకం.
జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, అక్టోబర్ 22వ తేదీన గ్రహాల కదలికలు కొన్ని రాశుల వారికి స్వర్ణయుగాన్ని తలపించేలా అద్భుతమైన లాభాలను ఇస్తుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించాల్సిన సమయం నడుస్తోంది. నేటి దినఫలాలను మేషం నుంచి మీనం వరకు విపులంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: రొమాంటిక్ క్షణాలు, కెరీర్లో అగ్రగామి
మేష రాశి జాతకులకు ఈ రోజు ప్రేమ జీవితం అత్యంత ఉత్సాహంగా, మధురమైన క్షణాలతో సాగిపోతుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీపై నమ్మకంతో కీలకమైన బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు. ఆర్థికంగా మీ స్థితి బలంగా ఉంటుంది, అలాగే ఆరోగ్యం కూడా సంపూర్ణంగా సహకరిస్తుంది.
వృషభ రాశి: వృత్తిరీత్యా అద్భుత విజయాలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు వృత్తిపరంగా తిరుగులేని రోజు. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనులోనూ విజయాలు మీ వెంటే ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం రెండూ అత్యంత సానుకూలంగా సాగుతాయి. మీ పనితీరును గమనించిన ఉన్నతాధికారులు త్వరలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపునిస్తారు.
మిథున రాశి: ప్రశాంతతతో కూడిన సంపద
ఈ రోజు మీ ప్రేమ బంధాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఎదురయ్యే వృత్తిపరమైన సవాళ్లను మీ సమయస్పూర్తితో సులభంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా మంచి బలం చేకూరుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడం ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి: పొదుపు మంత్రం
జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రియమైన వారితో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. అయితే, మీ అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆరోగ్య విషయంలో తగిన శ్రద్ధ వహించండి. కెరీర్ పరంగా సృజనాత్మక ఆలోచనలతో ముందుకు సాగండి.
సింహ రాశి: ఆఫీస్లో పెరగనున్న ప్రొడక్టివిటీ
వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో తలెత్తిన చిన్నపాటి సమస్యలను నేర్పుగా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించి మీ సృజనాత్మకతను చాటుకుంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రణాళికాబద్ధంగా ఖర్చు చేయండి.
కన్యా రాశి: తెలివైన పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు
ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేస్తూ, స్మార్ట్ పెట్టుబడులకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ప్రేమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి అడ్డంకులను తొలగించుకుని సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆఫీసులో మీ షెడ్యూల్ కాస్త బిజీగా మారుతుంది.
తులా రాశి: ఉత్పాదక ఫలితాలు, మానసిక ప్రశాంతత
కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన మంచి, ఉత్పాదక ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా మీరు పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. వృత్తిపరమైన ఒత్తిళ్ల నుంచి పూర్తిగా బయటపడి, మీ దైనందిన ఆర్థిక అవసరాలను ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేసుకోండి.
వృశ్చిక రాశి: సలహాలను స్వీకరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళండి
ఇతరులు ఇచ్చే మంచి సలహాలను స్వీకరించడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు. అయితే, ఈ రోజు స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది, తగు జాగ్రత్తలు అవసరం.
ధనుస్సు రాశి: ప్రియమైనవారితో ఆనంద క్షణాలు
కుటుంబ సభ్యులతో లేదా ప్రేమికులతో గడపడానికి అద్భుతమైన సమయం. పనిలో కాస్త బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన పురోగతిని సాధిస్తారు. ఆరోగ్య పరంగా మీ శరీరంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
మకర రాశి: భవిష్యత్తు కోసం ఆర్థిక ప్రణాళిక
మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిర్లక్ష్యం చేయకండి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రంగాల్లో లభించే ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. భవిష్యత్తును సురక్షితంగా మార్చుకోవడానికి మీ సంపాదనను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి.
కుంభ రాశి: ప్రయాణాలు లాభసాటి, వ్యాపార వృద్ధి
ప్రేమ జీవితం ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా సాగుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొని ఉన్నత ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీరు తలపెట్టిన వ్యాపార ప్రయాణాలు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి, ఆర్థిక సమృద్ధి వెల్లివిరుస్తుంది.
మీన రాశి: సర్వతోముఖాభివృద్ధికి బాటలు
మీన రాశి జాతకులు ఈ రోజు వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన రంగాల్లో సరికొత్త పురోగతిని చూస్తారు. కెరీర్లో వేగం పుంజుకోవడంతో పాటు సరైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం ద్వారా మీలో శక్తి స్థాయిలు రెట్టింపు అవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More