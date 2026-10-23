అక్టోబర్ 30న కేంద్రం దృష్టి యోగంతో డబుల్ బెనిఫిట్స్ పొందనున్న 5 రాశులు
బుధుడు, కుజుడి వల్ల అక్టోబర్ 30న కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. మిథున రాశితో సహా ఈ 5 రాశుల వారికి కాలం కలిసి వస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడు, కుజుడు అక్టోబర్ 30న ఒకరికొకరు 90 డిగ్రీల దూరంలో సంచరిస్తారు. దీనివల్ల ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం ఏర్పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. అసంపూర్తి పనులన్నీ ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.
మేష రాశి
బుధ, కుజ గ్రహాల వల్ల ఏర్పడే కేంద్ర దృష్టి యోగం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ కాలంలో మేష రాశిలో జన్మించిన వారు చేసే పనులకు అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. అదనంగా మీరు దీర్ఘకాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అంతేకాకుండా మేష రాశి వారికి వారు ఇష్టపడే ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు వ్యాపారం చేసే మేష రాశి వారికి కూడా కొన్ని మంచి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ కాలంలో మేష రాశి వారు సంపద నుండి అద్భుతమైన లాభాలను పొందగలుగుతారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడటం చాలా శుభప్రదం. ఈ సందర్భంలో మీడియా, మార్కెటింగ్, ఐటీ, బ్యాంకింగ్ రంగాలలో పనిచేసే మిథున రాశి వారు అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మీ జీతం పెరగడానికి చాలా మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. మీకు మంచి ఉద్యోగం చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది. దీనితో పాటు మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి
బుధ, కుజ గ్రహాల వల్ల ఏర్పడే ప్రత్యేక కేంద్ర దృష్టి యోగం కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు చాలా కాలంగా పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూస్తుంటే ఈ కాలంలో వారికి పదోన్నతికి సంబంధించిన శుభవార్త అందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా కేంద్ర దృష్టి యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కన్యారాశిలో జన్మించిన వారు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. ఈ కాలంలో మీ జీతంలో గణనీయమైన పెరుగుదలతో పాటు అనేక శుభ ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా బుధ, కుజ గ్రహాల ఆశీస్సుల వల్ల, కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి కేంద్ర దృష్టి యోగం ఏర్పడటం ఒక వరం వంటిది. బుధ, కుజ గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం, పని ప్రదేశంలో మీ పనిని అందరూ ప్రశంసించేలా చేస్తుంది. అందువల్ల వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి వారి కార్యాలయంలో ఉన్నత పదవిని సాధించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో ఏదైనా ఒక పెద్ద కోరిక నెరవేరడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారికి మనసు మరింత ఆనందంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ప్రయాణాలు చేయడం ద్వారా మంచి లాభాలు సంపాదించడంలో కూడా మీరు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. అంతేకాకుండా వృశ్చిక రాశి వారికి వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి సంబంధించిన ఏదైనా పెద్ద అవకాశం లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీనితో పాటు ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారు మరింత ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే కేంద్ర దృష్టి యోగం, కొత్త వ్యాపార వాణిజ్య రంగంలో అనేక మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ యోగం శుభ ప్రభావం వల్ల మీలో ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. దీనికి అదనంగా పాత పెట్టుబడులు లేదా పని నుండి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాక కార్యాలయంలో సహోద్యోగులు, ఉన్నతాధికారుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభించడం వల్ల మీరు అసంపూర్తిగా ఉన్న పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. దీనితో పాటు మీ కొత్త ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు లభించడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More