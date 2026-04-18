అక్షయ తృతీయ 2026: అక్షయ తృతీయ నాడు ఈ పూలతో పూజ చేస్తే.. లక్ష్మీ, కుబేరుల అనుగ్రహంతో సంపదకు లోటు ఉండదు!
అక్షయ తృతీయ 2026: అక్షయ తృతీయ అంటేనే తరగని సంపదకు వేదిక. 2026 ఏప్రిల్ 19న వచ్చే ఈ పర్వదినాన విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీదేవి, కుబేరులకు ప్రీతికరమైన ఏ పూలతో పూజించాలో, ఆ పూల విశిష్టత ఏంటో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి. ఈ పూలతో పూజ చేస్తే సంపదకు లోటు ఉండదు.
హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం, ఏడాదిలో వచ్చే అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో అక్షయ తృతీయ ఒకటి. 2026 సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ 19న ఈ పర్వదినం వస్తోంది. 'అక్షయ' అంటేనే క్షయం లేనిది లేదా తరిగిపోనిది అని అర్థం. ఈ రోజున చేసే ఏ చిన్న మంచి పనికైనా, దానధర్మాలకైనా రెట్టింపు ఫలితం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. కేవలం బంగారం కొనడమే కాదు, ఈ రోజున చేసే దైవారాధన మీ జీవితాన్నే మార్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా శ్రీమహావిష్ణువు, మహాలక్ష్మి, కుబేరుడిని సరైన పూలతో పూజిస్తే, ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు.
విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పూలతో నీరాజనం
సృష్టి స్థితి లయకారుడైన విష్ణుమూర్తిని అక్షయ తృతీయ నాడు పసుపు రంగు పూలతో పూజించడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పసుపు రంగు శాంతి, సుస్థిరత మరియు సానుకూలతకు చిహ్నం. ఈ పర్వదినాన బంతి పూలు లేదా పసుపు చామంతులతో నారాయణుడిని అర్చించండి. "విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పుష్పాలు సమర్పించడం వల్ల జాతకంలో గురు దోషాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది," అని ప్రముఖ సిద్ధాంతకర్తలు వివరిస్తున్నారు. పూజ చేసే సమయంలో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఈ పుష్పాలను సమర్పిస్తే, ఆయన అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుంది.
మహాలక్ష్మికి తామర పూలు
ధన లక్ష్మిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి తామర పువ్వును మించిన సాధనం మరొకటి లేదు. తామర పువ్వు పవిత్రతకు, ఐశ్వర్యానికి నిదర్శనం. అక్షయ తృతీయ రోజున అమ్మవారికి ఎర్రటి తామర లేదా గులాబీ పువ్వులను సమర్పించండి. తామర పువ్వు అందుబాటులో లేకపోతే, ఎర్రటి మందారాలను కూడా వాడవచ్చు. ఎరుపు రంగు శక్తికి, అదృష్టానికి చిహ్నం. ఇలా అమ్మవారిని ఎర్రటి పూలతో అర్చిస్తే, ఆ ఏడాది పొడవునా మీ ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు కొరత ఉండదని భక్తుల విశ్వాసం.
కుబేరుడి అనుగ్రహం కోసం ఇలా చేయండి
సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుడిని అక్షయ తృతీయ నాడు పూజించడం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక ఆచారంగా వస్తోంది. కుబేరుడికి తెలుపు మరియు పసుపు రంగు పూలంటే ఎంతో ఇష్టం. తెలుపు రంగు స్వచ్ఛతను, పసుపు రంగు ఐశ్వర్యాన్ని సూచిస్తుంది.
కుబేర పూజ సమయంలో "ఓం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం శ్రీం కుబేరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ తెల్లటి గన్నేరు లేదా పసుపు పూలతో అర్చించండి. దీని వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, ఊహించని ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెరుగవుతాయి.
పూజలో పూల ప్రాముఖ్యత, నియమాలు
మన భక్తిని, భావాలను దైవానికి చేరవేసే సాధనాలు పూలు. అక్షయ తృతీయ వంటి పవిత్ర రోజున తాజా పూలను మాత్రమే వాడాలి. ఎండిపోయిన, వాడిపోయిన లేదా నేల రాలిన పూలను పూజకు వాడకూడదు. పూల సుగంధం ఇంటి వాతావరణాన్ని శుద్ధి చేయడమే కాకుండా, పూజలో ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది.
2026 అక్షయ తృతీయ పూజా విధానం
ఈ పర్వదినాన ఉదయాన్నే నిద్రలేచి అభ్యంగన స్నానం ఆచరించాలి. పూజా గదిని శుభ్రం చేసి విష్ణువు, లక్ష్మి, కుబేరుల పటాలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దీపారాధన చేసి, పైన చెప్పిన విధంగా రంగు రంగుల పూలతో అర్చించాలి. పూజ ముగిసిన తర్వాత పేదలకు అన్నదానం లేదా వస్త్రదానం చేయడం మర్చిపోకండి. అక్షయ తృతీయ నాడు చేసే దానం మీ పుణ్యాన్ని అక్షయం చేస్తుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More