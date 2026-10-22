ఏకాదశి ఉపవాసం చేయలేకపోతున్నారా? ఈ 6 నియమాలు పాటిస్తే శ్రీహరి కృప లభిస్తుంది!
పాపాంకుశ ఏకాదశి రోజున శ్రీమహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. ఆరోగ్య సమస్యలు, వయస్సు లేదా ఇతర కారణాలతో ఉపవాసం చేయలేనివారు కూడా కొన్ని ఆధ్యాత్మిక నియమాలను పాటించవచ్చు.
హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి అత్యున్నత స్థానం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆశ్వయుజ మాసం శుక్ల పక్షంలో వచ్చే పాపాంకుశ ఏకాదశి శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించే అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 22, 2026 గురువారం రోజున ఈ పర్వదినం వచ్చింది.
సమస్త పాపాలను హరించే శక్తి ఈ ఏకాదశి వ్రతానికి ఉందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అయితే నేటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో అనారోగ్యం, వయస్సురీత్యా లేదా ప్రయాణాల కారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ రోజంతా నిరాహార దీక్ష లేదా ఉపవాసం ఉండటం సాధ్యపడదు.
అలాంటప్పుడు భక్తులు మనస్తాపం చెందాల్సిన అవసరం లేదని శాస్త్రాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఉపవాసం ఉండలేకపోయినా, ఈ పవిత్ర రోజున కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలు పాటించడం ద్వారా వ్రత ఫలితాన్ని పొందవచ్చని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేమిటో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
సూర్యోదయ వేళ శ్రీహరి పూజ
ఉపవాస దీక్ష చేయలేని వారు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. అనంతరం పూజా మందిరంలో విష్ణుమూర్తి ప్రతిమ లేదా చిత్రపటం ఎదుట స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించాలి.
శ్రీహరికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పరిమళభరితమైన పుష్పాలు, తాజా పండ్లను నివేదించాలి. ముఖ్యంగా మహావిష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తులసి దళాలను సమర్పించి, భక్తిశ్రద్ధలతో నమస్కరించుకోవాలి.
మంత్ర జపంతో మానసిక ప్రశాంతత
ఏకాదశి రోజున దైవనామ స్మరణకు ప్రత్యేక శక్తి ఉంటుంది. 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే ద్వాదశాక్షరీ మంత్రాన్ని కనీసం 108 సార్లు జపించడం ఉత్తమం. ఒకవేళ పూజా కార్యక్రమాలకు తగినంత సమయం లేకపోతే, రోజంతా మనసులోనే శ్రీహరి నామాన్ని స్మరిస్తూ ఉండవచ్చు. విష్ణు సహస్రనామం లేదా విష్ణు స్తోత్రాలను పఠించడం వల్ల ఇంటా బయటా సానుకూల శక్తి వెల్లివిరుస్తుంది.
సాత్విక ఆహార నియమాలు
ఉపవాసం చేయలేకపోయినప్పటికీ, ఈ రోజున తీసుకునే ఆహారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. రోజంతా పూర్తిగా సాత్వీక మరియు తేలికపాటి ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. పొరపాటున కూడా మాంసాహారం వంటి తామసిక పదార్థాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటూ మనసును కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడమే అసలైన ఆచరణ.
దాన ధర్మాల ప్రాముఖ్యత
ఏకాదశి తిథి రోజున చేసే దానాలు అనంతమైన పుణ్యఫలాలను ఇస్తాయి. మీ శక్తి సామర్థ్యాలను బట్టి పేదలకు లేదా నిరుపేద విద్యార్థులకు అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా ధనసహాయం చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి కటాక్షం లభించి ఇంట్లో సిరిసంపదలు వర్ధిల్లుతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
తులసి దళాల ప్రత్యేక నిబంధన
"ఏకాదశి నాడు తులసి ఆకులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల నుండి కోయకూడదు," అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. తులసిని తెంపడం ఆ రోజున మహా పాపంతో సమానం. కాబట్టి, ఈ పర్వదినం కోసం తులసి దళాలను ముందురోజే సేకరించి ఉంచుకోవాలి. ముందురోజు భద్రపరిచిన తులసి ఆకులనే పూజలో విష్ణుమూర్తికి సమర్పించాలి.
సాయంత్రం దీపారాదన
సూర్యాస్తమయ వేళ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద మరియు పూజా గదిలో దీపాలు వెలిగించాలి. సాయంత్రం వేళ విష్ణు మందిరంలో లేదా ఇంట్లో నెయ్యి దీపం ఉంచి కుటుంబం అంతా సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థించాలి. ఈ చిన్న ఆచారాల ద్వారా భగవంతుని కృప ఎల్లప్పుడూ కుటుంబంపై ఉంటుందని నమ్ముతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More