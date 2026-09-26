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దేవుడికి పారిజాత పూలు సమర్పిస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి.. తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి!

పారిజాత పూలకు హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. పురాణాల ప్రకారం సముద్ర మథనం సమయంలో ఉద్భవించిన ఈ దివ్య వృక్షం దేవతలకు ప్రీతికరమైనదిగా భావిస్తారు. శివపూజలో పారిజాత పూలను సమర్పించేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించాలని సంప్రదాయాలు చెబుతున్నాయి. 

Published on: Sep 26, 2026, 16:00:47 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సనాతన ధర్మంలో పూజలకు, పువ్వులకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. అందులోనూ దైవిక సుగంధాలు వెదజల్లే పారిజాత పూలు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విశిష్టతను సంతరించుకున్నాయి. పౌరాణిక గాథల ప్రకారం సముద్ర మథనం సమయంలో ఉద్భవించిన ఈ దివ్య వృక్షం, దేవతలకు అత్యంత ఇష్టమైనదిగా భావిస్తారు. కేవలం విష్ణుమూర్తి పూజలోనే కాకుండా, లయకారకుడైన పరమశివుడి పూజలో కూడా పారిజాత పూలను సమర్పిస్తుంటారు. అయితే, శివలింగానికి ఈ పూలు సమర్పించే విషయంలో కొన్ని కచ్చితమైన నియమాలు పాటించాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

దేవుడికి పారిజాత పూలు సమర్పిస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి.. తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి! (AI)
దేవుడికి పారిజాత పూలు సమర్పిస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి.. తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి! (AI)

చెట్టు నుంచి కోసి పూజకు వాడకూడదు

సాధారణంగా ఏ దేవునికైనా చెట్టు నుండి తాజా పూలను కోసి సమర్పించడం ఆనవాయితీ. కానీ, పారిజాత పూల విషయంలో ఈ నియమం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. పారిజాత చెట్టు నుంచి పూలను బలవంతంగా కోసి శివునికి లేదా ఇతర దేవుళ్లకు అర్పించకూడదని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ పూల ప్రత్యేకతేమిటంటే.. రాత్రి సమయంలో వికసించి, తెల్లవారేసరికి వాటంతట అవే చెట్టు నుంచి కింద రాలిపోతాయి. అందుకే, నేల రాలిన తాజా పూలనే సేకరించి పూజకు ఉపయోగించాలి. ఈ నియమాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించడం ద్వారానే పరిపూర్ణమైన పూజాఫలం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.

కడిగి ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు

చెట్టు నుంచి సహజంగా కింద పడిపోయిన పారిజాత పూలను మళ్లీ నీటితో కడగాల్సిన అవసరం లేదు. భూమిపై పడినప్పటికీ, ఈ పూలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారు. అయితే, నేల నుంచి ఏరుకునేటప్పుడు ఆ పూలు శుభ్రంగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఎలాంటి మలినాలు అంటకుండా ఉన్న స్వచ్ఛమైన పూలను నేరుగా భగవంతునికి సమర్పించవచ్చు. అనవసరంగా వీటిని కడగడం వల్ల వాటిలో ఉండే సువాసన, పవిత్రత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

శివపూజలో పారిజాత ప్రాముఖ్యత

మహాశివుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి భక్తులు మారేడు దళాలు (బిల్వపత్రాలు), ఉమ్మెత్త పూలు వంటి వాటిని సమర్పిస్తుంటారు. వీటితో పాటు పారిజాత పూలను కూడా స్వామివారికి ఎంతో ప్రీతికరమైనవిగా భావిస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో పరమశివుడికి ఈ పూలను సమర్పిస్తే భక్తుల మనసులోని కోరికలు నెరవేరుతాయని గాఢమైన నమ్మకం ఉంది. అంతేకాకుండా, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వర్గం నుంచి ఈ వృక్షాన్ని భూమికి తీసుకొచ్చినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే విష్ణు, కృష్ణ భక్తి సంప్రదాయాలలోనూ ఈ పూలకు విశేష స్థానం దక్కింది.

ఇంట్లో పారిజాత మొక్క ఉంటే కలిగే లాభాలు

ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతతో పాటు ఆరోగ్య పరంగా, వాస్తు పరంగా కూడా పారిజాత మొక్కకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. తెల్లటి రేకులు, నారింజ రంగు కాడలతో ఉండే ఈ పూలు రాత్రిపూట వికసించి ఇల్లంతా సువాసనలతో నింపుతాయి.

ఇంట్లో ఈ మొక్క ఉండటం వల్ల సానుకూల శక్తి (Positive Energy) వెలువడుతుందని, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వర్ధిల్లుతాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. అలాగే ఆయుర్వేదంలోనూ ఈ మొక్క ఆకులు, కాండం వివిధ అనారోగ్య సమస్యల నివారణకు ఉపయోగిస్తారు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/దేవుడికి పారిజాత పూలు సమర్పిస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి.. తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి!
Home/Rasi Phalalu/దేవుడికి పారిజాత పూలు సమర్పిస్తున్నారా? ఈ తప్పులు చేయకండి.. తప్పక పాటించాల్సిన నియమాలు తెలుసుకోండి!
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