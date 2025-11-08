ముత్యాలను ఎందుకు ధరించాలి? ఏ రాశుల వారు ముత్యాలను ధరిస్తే శుభమో, అశుభమో తెలుసుకోండి!
ముత్యం చంద్రుని యొక్క ప్రతిరూపం. ఇది చంద్రుని లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ముత్యం అనేది తెలుపు రంగు ప్రకాశంతో నిండిన చల్లని ప్రభావంతో కూడిన సున్నితమైన ప్రకృతి రత్నం. జ్యోతిష్య దృష్టిలో, చంద్రుడు బలపడటానికి చాలా మంది ముత్యాలను ధరిస్తారు. జాతకంలో చంద్రుడు స్థానం బలహీనంగా ఉంటే ముత్యాలు ధరించడం మంచిది.
ముత్యాలను ఎందుకు ధరించాలి?
ముత్యాలు ధరించడం వల్ల మనస్సు ఏకాగ్రతకు గురవుతుంది. నెగిటివ్ థింకింగ్, మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు ఉంటే ముత్యాలు ధరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ ప్రతి వ్యక్తి ముత్యాలు ధరించకూడదు. ముత్యాలు ప్రజలందరికీ మంగళప్రదం కాదు. ఒకవేళ ముత్యాలను ధరించాలనుకుంటే జ్యోతీష నిపుణలను కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది.
కొన్ని రాశులకు ముత్యాలు కలిసి రావు. వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు, వ్యాధులు, ప్రమాదాలు మరియు సంఘర్షణలను పెంచుతాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, నిపుణుడి సలహా లేకుండా ముత్యాలు ధరించవద్దు. జాతకంలో చంద్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, చంద్రుడు శుభప్రదమైన గ్రహం అయిన వ్యక్తులకు మాత్రమే ముత్యాలు ధరించాలని తెలుస్తోంది.
ఇది జాతకంలో చంద్రుని శక్తిని బాగా పెంచుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో, కొందరు ముత్యాలు ధరించడం చాలా హానికరం. జాతకంలో చంద్రుడు శుభప్రదమైన గ్రహం అయితే, ఎలాంటి సందేహం లేకుండా, ముత్యాలను ధరించడం వల్ల చాలా శుభప్రదమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
ఏ రాశుల వారు ముత్యాలను ధరించవచ్చు?
మేషం రాశి, కర్కాటక, వృశ్చిక రాశి, మీన రాశి వారికి ముత్యాలు ధరించడం శుభప్రదం. అలాగే వృషభం, మిథునం, కన్య, తులా, మకరం రాశివారు నిపుణుల సలహా తీసుకుని వీటిని ధరించవచ్చు. కానీ సింహం, ధనుస్సు, కుంభ రాశుల వారు మాత్రం ముత్యాలను ఎప్పుడూ ధరించకూడదు, లేకపోతే సమస్యలను, ప్రతికూల ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. జాతకంలో వ్యక్తి యొక్క వయస్సు, బరువు మరియు చంద్రుని స్థానం యొక్క పూర్తి విశ్లేషణ ద్వారా ముత్యం యొక్క బరువు నిర్ణయించబడుతుంది.
ముత్యాలను ఎలా ధరించాలి?
ముత్యాలను ధరించాలనుకునే వారు వెండి ఉంగరంలో ముత్యాన్ని వేసి తయారు చేయించి, చిటికెన లేదా ఉంగరపు వేలుకు పెట్టుకోవచ్చు. తెల్లటి దారం లేదా వెండి గొలుసుతో లాకెట్ రూపంలో వేసుకున్నా కూడా మంచిది. సోమవారం ఉదయాన్నే ముత్యంపై ఆవు పాలు, గంగా జలం జల్లండి. ధూపం, దీపాలు వెలిగించి, చంద్రుని మంత్రాన్ని 'ఓం సోమ్ సోమాయ నమః' అని పఠించాలి. తూర్పు లేదా ఉత్తర దిక్కులో ముత్యాలను ధరించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
