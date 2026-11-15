ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? శనిదేవుడి అనుగ్రహంతో మీలో ఈ ప్రత్యేకతలు ఉంటాయి.. ఓటమిని కూడా విజయంగా మార్చుకుంటారు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం, సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఏ నెలలోనైనా 8, 17, 26 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 8గా పరిగణిస్తారు. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శని భగవానుడు. శని కర్మ, న్యాయం, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ప్రతి మూలాంగానికి ఏదో ఒక గ్రహంతో బలమైన సంబంధం ఉంటుంది. అలా ఏ నెలలోనైనా 8, 17 మరియు 26వ తేదీలలో జన్మించిన వారి మూలాంకం '8'గా పరిగణిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సంఖ్యకు ఆధిపత్యం వహించే గ్రహం శనేశ్వరుడు. శని భగవానుడిని కర్మ, న్యాయం, బాధ్యత మరియు కష్టపడే తత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ కారణంగా మూలాంకం 8 కలిగిన వారి స్వభావంలో తీవ్రత, విపరీతమైన బాధ్యతాయుత ప్రవర్తన స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. అయితే, జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ జాతకుల జీవితం సాధారణంగా ఎత్తుపల్లాలతో కూడి ఉంటుంది.
అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి వీరు ఇతరులకంటే చాలా ఎక్కువ శ్రమించాల్సి వస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఈ అనుభవాలే వారిని మానసికంగా ఉక్కులా తయారు చేస్తాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే కఠిన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేలా చేస్తాయి. ప్రారంభంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా, తమ అసాధారణ గుణగణాలతో సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే ఆ నాలుగు 'సూపర్ పవర్స్' ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎవరికీ లేనంతటి అపారమైన ధైర్యసహసాలు
మూలాంకం 8 జాతకుల వద్ద ఉండే అతిపెద్ద ఆయుధం వారి అచంచలమైన ధైర్యం, సంయమనం. పరిస్థితులు పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, వీరు ఎప్పుడూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోరు. సాధారణంగా ఎవరైనా సరే కష్టాలు రాగానే కుంగిపోయి ప్రయత్నాలు మానేస్తుంటారు. కానీ, ఈ జాతకులు మాత్రం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆలోచించి తమ లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తారు.
ఏ పనైనా సరే తక్షణ ఫలితాలు రావని, పెద్ద విజయం సాధించాలంటే సమయం పడుతుందని వీరికి బాగా తెలుసు. అందుకే ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ తమను తాము సమన్వయం చేసుకుంటారు. శని ప్రభావం వల్ల వీరిలో క్రమశిక్షణ, వేచి చూసే గుణం బలంగా ఉంటాయి. ఈ సంయమనే దీర్ఘకాలంలో వీరికి తిరుగులేని విజయాలను అందిస్తుంది.
ఎప్పటికీ ఓటమిని అంగీకరించని తత్వం
జీవితంలో ఎన్నిసార్లు అడ్డంకులు ఎదురైనా, ఏనాడూ వెనకడుగు వేయని నైజం వీరి సొంతం. ముందుకు వెళ్లే దారే కనిపించని కఠినమైన సమయాల్లోనూ వీరు మళ్లీ కొత్తగా ప్రయత్నించడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడరు. ఏదైనా ఒక పనిలో విఫలమైతే, వెంటనే కుంగిపోకుండా ఎక్కడ పొరపాటు జరిగిందో అంచనా వేసుకుంటారు. ఆ తప్పుల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని మరింత పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతారు. వీరి దృష్టిలో ఓటమి అనేది అంతం కాదు, మరింత మెరుగ్గా రాణించడానికి దొరికే సువర్ణావకాశం. అందుకే క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ వీరి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కడా సడలదు. నిరంతర ప్రయత్నమే వీరిని గమ్యస్థానానికి చేరుస్తుంది.
లోతైన ఆలోచనా విధానం, సుదూర దృష్టి
ఏ పనినైనా ప్రారంభించే ముందే దాని తాలూకు పరిణామాలను బేరీజు వేసుకోవడం మూలాంకం 8 ప్రత్యేకత. కేవలం ప్రస్తుత పరిస్థితిని చూసి మాత్రమే వీరు నిర్ణయాలు తీసుకోరు. భవిష్యత్తులో జరిగే పరిణామాలను కూడా ముందే అంచనా వేయగల సుదూర దృష్టి వీరి సొంతం.
ప్రణాళికలు రచించడంలో వీరు దిట్ట. ఎలాంటి పనైనా సద్రూపంగా ఆలోచించి అడుగులు వేస్తారు తప్ప ఆవేశపడరు. ఒక వ్యక్తిని లేదా పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి కొంత సమయం తీసుకున్నా, ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దానిపై వెనక్కి తగ్గే ప్రసక్తే ఉండదు. ఈ ఆచరణాత్మక ఆలోచనా విధానమే వీరికి వృత్తిరీత్యా, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఎంతో తోడ్పడుతుంది.
కష్టపడే తత్వం, నిజాయితీతో రాజీ పడకపోవడం
బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించడం, కష్టపడి పనిచేయడం మూలాంకం 8 వారికి పుట్టుకతోనే వస్తుంది. తమకు అప్పగించిన ఏ బాధ్యతలనైనా సరే వంద శాతం పూర్తి చేయడానికి శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తారు. షార్ట్కట్ పద్ధతుల ద్వారా విజయం సాధించాలని వీరు ఎప్పటికీ కోరుకోరు. కేవలం నిరంతర శ్రమ, క్రమశిక్షణే తమను ఉన్నత స్థాయికి చేర్చుతాయని నమ్ముతారు. పనుల్లో ఎలాంటి అలసత్వాన్ని వీరు సహించలేరు.
ఇతరుల నుంచి కూడా అదే స్థాయి నిజాయితీని ఆశిస్తారు. వీరు ఎక్కువగా గంభీరంగా ఉండటం వల్ల కొందరు అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, తమ విధులను నిర్వహించడంలో మాత్రం ఎప్పుడూ ముందుంటారు. శని దేవుని అనుగ్రహం పొందాలంటే కర్మ, నిజాయితీ అత్యంత ముఖ్యమని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ లక్షణాలే వీరిని జీవితంలో అగ్రగామిగా నిలబెడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More