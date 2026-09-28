పితృ పక్షంలో తలరాత మార్చుకొనే 5 రాశులు.. అనుకుందల్లా అయిపోయే ఛాన్స్!
Pitru Paksha 2026 : 2026 సంవత్సరపు పితృ పక్షం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ఐదు ప్రత్యేక రాశులకు చెందిన వారి అదృష్టం మారుతుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం 2026 సంవత్సరపు పితృ పక్షం సెప్టెంబర్ 27 నుండి అక్టోబర్ 10 వరకు ఉంటుంది. ఈ కాలంలో పూర్వీకులను స్మరించుకోవడం, తర్పణం, శ్రాద్ధం చేయడం వంటి వాటికి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ కాలంలో అంటే 2026 పితృ పక్షంలో ఐదు రాశుల వారికి చాలా ప్రత్యేకమైన సమయం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఈ రాశుల వారికి జీవితంలో పురోగతి, ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే ఈ కాలంలో, ఈ రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో అపారమైన సానుకూల మార్పులు, ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు, వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు, పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందడం, జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వృషభ రాశి
ఈ సంవత్సరం పితృ పక్షంలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి కెరీర్, వ్యాపారం, పని పరంగా చాలా శుభ సమయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ పాత పనులకు అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే ఉద్యోగంలో ఉన్న వృషభ రాశి వారు ఈ కాలంలో తమ పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు వారి మాటతీరును మెరుగుపరుచుకుంటారు. వారి మాటలకు మరింత ప్రాధాన్యత లభించే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ కాలంలో తమ పాత వినియోగదారులను మళ్ళీ కలుసుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
మిథున రాశి
ఈ సంవత్సరం పితృ పక్షంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి అనేక రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న మిథున రాశి వారికి శుభవార్త అందే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంది. దీనితో పాటు ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్న మిథున రాశి వారికి వారి తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సుల వల్ల కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులో పనిచేయడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. దీంతో పాటు మిథున రాశికి చెందిన వ్యాపారస్తులకు ఈ కాలంలో కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశం కూడా లభించవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కాలంలో మిథున రాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు లేదా అవకాశాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి
ఈ పితృ పక్షం కాలం కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి వృత్తి, గృహ పరంగా కూడా చాలా ముఖ్యమైన సమయం. ఈ కాలంలో, ఉద్యోగంలో మార్పు కోసం ప్రణాళిక వేసుకుంటున్న కర్కాటక రాశి వారు కొన్ని కొత్త ప్రణాళికలు వేసుకోవచ్చు. కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం పెరుగుతుంది. అలాగే కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారి పూర్వీకుల ఆశీస్సుల వల్ల వారి వ్యాపారం, వ్యాపార సంబంధిత పనులు చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉంటే, ఈ కాలంలో వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి మీకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. పాత సమస్యలకు పరిష్కారాలు లభించడం వల్ల మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
తులా రాశి
ఈ సంవత్సరం పితృ పక్షంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక, వృత్తి సంబంధిత విషయాలలో ఎక్కువ సంతోషం, శాంతి లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో తులారాశి వారు పనిలో ఒత్తిడిని అనుభవిస్తారు. కానీ దీనితో పాటు జీవితంలో పురోగతి సాధించడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు మీకు కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా తులారాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త కస్టమర్లు లభిస్తారు లేదా పాత పరిచయాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. అంతేకాక ఈ కాలంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఉద్యోగంలో పదోన్నతి, జీతం పెంపు గురించి చర్చించడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా వారి పూర్వీకుల అనుగ్రహం వల్ల తులారాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగుపడుతుంది.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారు పితృ పక్షంలోని ఈ కాలంలో తమ కష్టానికి అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందుతారు. అలాగే ఈ కాలంలో మీకు పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు లభించవచ్చు. మీకు ఏదైనా పెద్ద పని బాధ్యత లభించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అందువల్ల మకర రాశిలో జన్మించి వ్యాపారం చేసే వారికి తమ పనిని కొనసాగించడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి సహాయపడే కొత్త అవకాశాలు, ప్రాజెక్టులపై పనిచేయడానికి మీకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. దీనితో పాటు, మకర రాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందగలుగుతారు. మకర రాశికి చెందిన వారు పత్రాలు, ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన అంశాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More