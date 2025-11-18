Poli Swargam katha: ఈ నెల 21న పోలి పాడ్యమి.. విశిష్టతతో పాటు ఆ రోజు చదువుకోవాల్సిన కథ తెలుసుకోండి!
కార్తీకమాసంలో శివ–కేశవలను ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. ఈసారి పోలి పాడ్యమి నవంబర్ 21న వచ్చింది. ఆ రోజు పూజ చేసి కథను చదువుకోవాలి. వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణం ప్రకారం చూసినట్లయితే, కార్తీక మాసం చివరి రోజైన అమావాస్య తర్వాత రోజునే పోలి పాడ్యమిని జరుపుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
కార్తీకమాసంలో శివ–కేశవలను ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. కార్తీకమాసంలో వచ్చే అమావాస్య తర్వాత రోజు, అంటే పాడ్యమినాడు, పోలి పాడ్యమిని జరుపుతారు. దీనిని పోలి స్వర్గం అని కూడా అంటారు. పోలి పాడ్యమి నాడు మహిళలు తెల్లవారుజామున లేచి చెరువులు, నదుల్లో దీపాలను వదులుతారు. ఆ రోజున ముఖ్యంగా పోలి కథను చదువుకోవాలి.
ఈసారి పోలి పాడ్యమి నవంబర్ 21, శుక్రవారం నాడు వచ్చింది. ఆ రోజు పూజ చేసి కథను చదువుకోవాలి. వ్యాస మహర్షి రచించిన స్కంద పురాణం ప్రకారం చూసినట్లయితే, కార్తీక మాసం చివరి రోజైన అమావాస్య తర్వాత రోజునే పోలి పాడ్యమిని జరుపుకోవాలని పేర్కొన్నారు. సూర్యోదయంతో పాటు తిథి ఉన్న రోజునే పోలి పాడ్యమిని చేస్తారు.
పోలి పాడ్యమి విశిష్టత
పోలి పాడ్యమి నాడు దీప దానం చేయడం, నదులు, చెరువుల్లో దీపాలను వదలడం వంటివి చేస్తారు. పోలి పాడ్యమి నాడు పోలి బొందితో స్వర్గానికి వెళ్లిన రోజు అని పురాణంలో ఉంది. ఆ రోజున 30 వత్తులతో కూడిన దీపాలను వెలిగించాలి. అరటి దొప్పలలో దీపాలను వెలిగించి వాటిని ప్రవహించే నది జలాల్లో వదిలిపెట్టాలి. ఇంట్లో పూజ చేసుకునేవారు, సమీపంలో నదులు–చెరువులు లేనివారు ఇత్తడి పళ్లెంలో నీళ్లు పోసి అందులో దీపాలను వదులుతారు.
పోలి పాడ్యమి లేదా పోలి స్వర్గం కథ
ఒక చాకలి స్త్రీకి నలుగురు కొడుకులు, నలుగురు కోడళ్లు ఉన్నారు. ఆమె కార్తీక బహుళ అమావాస్య నుంచి కార్తీక మాసం అంతా ముగ్గురు కోడళ్లు తోడుగా నది స్నానానికి వెళ్లి దీపం పెట్టి వస్తూ ఉండేది. చిన్న కోడలే ఇంటి చాకిరీ అంతా చేస్తూ ఉండేది. ఆమెకు పనులను అప్పగించి ముగ్గురు కోడళ్లతో ఆలయానికి వెళ్లి పూజలు చేసుకు వచ్చేది. చిన్న కోడలి పోలికి కూడా కార్తీక మాసంలో నది స్నానం చేయాలని, దీపారాధన చేయాలని కోరిక ఉండేది.
ఏ విధంగానైనా దీపం పెట్టాలని అనుకుంది
కార్తీక మాసం అంతా అత్తగారు ముగ్గురు కోడళ్లతో నది స్నానానికి వెళ్లి దీపారాధన చేసేది. చిన్న కోడలను పోలిని మాత్రం తీసుకెళ్లేది కాదు. కార్తీక బహుళ అమావాస్య నాడు అత్తగారు తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి ముగ్గురు కోడళ్లతో పాటు నది స్నానానికి వెళ్లింది. చిన్న కోడలు ఏ విధంగానైనా దీపం పెట్టాలని అనుకుంది. వెన్న చిలికిన కవ్వానికి అంటుకున్న వెన్నను తీసి, పెరట్లో ఉన్న పత్తిచెట్టు కింద ఉన్న పత్తి కాడను తీసుకుని వత్తిగా చేసింది. బావి దగ్గర స్నానం చేసి, తీసిన వెన్నతో వత్తి చేసి దీపారాధన చేసింది.
విమానాన్ని తీసుకొచ్చారు
దీపాన్ని అత్తగారు చూడకుండా ఉండడానికి చాకలి బానను మూతగా పెట్టింది. అప్పుడే ఆకాశం నుంచి దేవదూతలు పోలి కోసం విమానాన్ని తీసుకొచ్చారు. పోలి ఆ విమానాన్ని ఎక్కి బొందితో స్వర్గానికి వెళ్లింది. ఆ విధంగా వెళ్లడం చూసి మహిళలు ఆశ్చర్యపోయారు. అత్తగారు, ముగ్గురు కోడల్లి పోలి స్వర్గానికి వెళ్లడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
వారు పోలితో పాటు స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకుని పోలి కాళ్లు ఆమెను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అప్పుడు విష్ణుమూర్తి ప్రత్యక్షమై, చిన్న కోడలిని వదిలిపెట్టమని, మిగిలిన ముగ్గురు కోడళ్లను మాత్రమే తీసుకుని పూజలు చేసావని అన్నారు. “మీరు శ్రద్ధ లేకుండా దీపాలు పెట్టుకున్నారు. కానీ ఈమె ఒక్క రోజు ఇంట్లో దీపం పెట్టుకున్నా, భక్తిశ్రద్ధలతో పెట్టింది.
పురాణ పఠనం, శ్రవణం చేసినంత ఫలితం
అందుకే పోలిని బొందితో స్వర్గానికి తీసుకెళ్తున్నాను” అని చెప్పారు. మిగిలిన వారిని “మీరు అడవుల్లో పాలైపోవు” అని శపించారు. ఈ కథను విని, అక్షింతలు వేసుకున్నట్లయితే, కార్తీకమాసం అంతా పురాణ పఠనం, శ్రవణం చేసినంత ఫలితం కలుగుతుంది.
