Karthika Amavasya 2025: నవంబర్ 20న కార్తీక అమావాస్య వేళ ఈ రాశులకు సమస్యలు రావచ్చు.. జాగ్రత్త సుమా!

ఇక కార్తీక మాసం పూర్తి కాబోతోంది. కార్తీక అమావాస్య నవంబర్ 20న రాబోతోంది. అయితే ఈ అమావాస్య నాడు చంద్రుడు బలహీనంగా ఉండడంతో, కొన్ని రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. మరి ఆ రాశులు వారు ఎవరు? ఏ రాశులు వారు ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఇలాంటి విషయాలను తెలుసుకుందాం.
కార్తీక మాసంలో పరమేశ్వరుడిని ఆరాధిస్తే సకల పాపాలు తొలగిపోయి, శివుని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండొచ్చు. శివ, కేశవులను ప్రత్యేకించి ఈ మాసంలో ఆరాధిస్తారు.
ప్రతికూల ఫలితాలు రావచ్చు
అమావాస్య కొన్నిసార్లు సానుకూల ఫలితాలను తీసుకొస్తే, మరికొన్ని సార్లు ప్రతికూల ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ కార్తీక అమావాస్యనాడు కొన్ని రాశుల వారిపై చెడ్డ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఈసారి కార్తీకమాస అమావాస్య నవంబర్ 20న వచ్చింది. ఆ రోజు కొన్ని రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. మరి ఆ రాశులు వారు ఎవరు అనేది ఇప్పుడే చూసేద్దాం.
కార్తీక అమావాస్య నాడు ఈ రాశుల వారికి ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.. జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది
1.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి నవంబర్ 20న చిన్నపాటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ మాటలే మీకు సమస్యలను కలిగించే అవకాశం ఉంది. మీరు మౌనంగా ఉంటేనే మంచిది, లేదంటే అనవసరంగా చిక్కుల్లో పడాల్సి వస్తుంది. కుటుంబంలో మనశ్శాంతి కూడా తగ్గుతుంది. వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.
2.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి కార్తీక అమావాస్య నాడు కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఏ పని మొదలు పెట్టినా అది మధ్యలోనే ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే ఆర్థిక పరంగా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెట్టుబడిలో నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టకండి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
3.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కార్తీక అమావాస్య నాడు సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారు అప్పులు, బాధలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. సమయానికి డబ్బు అందకపోవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చి, మనశ్శాంతి కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
4.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ కార్తీక మాసంలో చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు. పని భారం పెరుగుతుంది. ఏ పని మొదలు పెట్టినా అది పూర్తి కాకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరంగా నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్నపాటి వివాదాలు రావచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో కూడా సమస్యలు ఉండొచ్చు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.
