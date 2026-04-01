ఏప్రిల్ నెలలో శక్తివంతమైన వరూధిని ఏకాదశి, మోహినీ ఏకాదశి.. తేదీ, సమయంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
ఏప్రిల్ 2026లో, రెండు ముఖ్యమైన ఏకాదశులు రానున్నాయి. ఒకటి వరూధిని ఏకాదశి కాగా మరొకటి మోహిని ఏకాదశి. ఈ రెండు ఉపవాసాలు ఈ నెలలో రానున్నాయి. ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తాము. స్కంద పురాణం ప్రకారం, ఏకాదశి ఉపవాసం పాపాలను నాశనం చేస్తుంది. ఎంతో పుణ్యం కూడా కలుగుతుంది. జీవితంలో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును కూడా ఏకాదశి వ్రతంతో పొందడానికి వీలవుతుంది.
వరూధిని ఏకాదశి 2026 తేదీ, ముహూర్తం:
వరూధిని ఏకాదశి 13 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం నాడు వచ్చింది. ఏకాదశి తిథి ఏప్రిల్ 13, 2026న తెల్లవారుజామున 1:17 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 14, 2026న తెల్లవారుజామున 1:08 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ఆధారంగా, ఏప్రిల్ 13, 2026 సోమవారం ఉపవాసం ఉండాలి. ఈ ఉపవాసం ఏప్రిల్ 14, 2026న ద్వాదశి తిథి నాడు విరమించాలి.
వరూధిని ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత:
స్కంద పురాణంలో వరూధిని ఏకాదశి చాలా ఫలవంతమైనదిగా వర్ణించబడింది. ఈ ఉపవాసం పదివేల సంవత్సరాల తపస్సుకు సమానమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఉపవాసం వల్ల అన్ని పాపాలు నాశనమవుతాయి. పురాణాల ప్రకారం గొప్ప రాజులు ఈ ఉపవాసం ప్రభావంతో స్వర్గాన్ని పొందారు. సంతోషంగా లేని వివాహిత స్త్రీ ఈ ఉపవాసం పాటిస్తే, ఆమెకు అదృష్టం కలుగుతుంది. ఈ ఏకాదశి ముఖ్యంగా పాపాలను తొలగిస్తుంది.
మోహినీ ఏకాదశి 2026 తేదీ, ముహూర్తం:
మోహినీ ఏకాదశి 27 ఏప్రిల్ 2026, సోమవారం జరుపుకోనున్నారు. ఏకాదశి తిథి ఏప్రిల్ 26, 2026న సాయంత్రం 6:07 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 27, 2026న సాయంత్రం 6:15 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం, ఏప్రిల్ 27, 2026 సోమవారం ఉపవాసం ఉండాలి.
మోహినీ ఏకాదశి ప్రాముఖ్యత:
మోహినీ ఏకాదశి ‘మోహం’ అంటే మాయ మరియు అనుబంధం నుండి విముక్తి పొందే రోజు. ఆ రోజు ఉపవాసం ఉంటే వెయ్యి ఆవులను దానం చేసినంత పుణ్యం కలుగుతుంది. ఈ ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం చేయడం వల్ల అన్ని రకాల పాపాలు, బాధలు కూడా తొలగిపోతాయి ఈ ఏకాదశి ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల మరియు మోక్షానికి చాలా శుభప్రదమైనది.
శివ, విష్ణు పూజ ప్రత్యేకత:
ఈ రెండు ఏకాదశులు సోమవారం వస్తున్నాయి. అందువల్ల, విష్ణు పూజతో పాటు శివ పూజ చేయడం కూడా ఎంతో శుభప్రదం. సోమవారం విష్ణుమూర్తి ఆరాధనతో పాటు శివలింగానికి నీరు, బిల్వ పత్రాలను సమర్పించడం విశేష ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.
ఏకాదశి పూజా విధానం:
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, పరిశుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి, విష్ణువు విగ్రహం లేదా చిత్రం ముందు నెయ్యి దీపం వెలిగించాలి.
‘ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ’ మంత్రాన్ని జపించాలి.
పండ్లు సమర్పించి, సాయంత్రం విష్ణువుకి హారతి ఇవ్వండి.
మరుసటి రోజు ద్వాదశి తిథి నాడు ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.
ఏప్రిల్ 2026లోని వచ్చే ఈ ఏకాదశులు భక్తులకు అత్యంత ముఖ్యమైనవి. ఈ ఉపవాసాలను భక్తి, శ్రద్ధలతో పాటించడం ద్వారా పాపాలు నాశనం అవుతాయి, కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఈ పవిత్ర రోజుల్లో విష్ణువుని ఆరాదించడంతో పాటు శివుడిని కూడా ఆరాధించడం శ్రేయస్కరం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More