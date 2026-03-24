కామద ఏకాదశి 2026: కామద అంటే ఏమిటి? ఈ ఉపవాసం తేదీ, పూజా విధానం, పూజా సామగ్రి పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
మార్చి నెలలో వచ్చే మొదటి ఏకాదశిని పాపమొచని ఏకాదశిగా జరుపుకున్నాం. అదే సమయంలో రెండవ ఏకాదశి కూడా రాబోతోంది, దీనికి కామద ఏకాదశి అని పేరు. ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారని చెబుతారు. ఏకాదశి ఉపవాసాన్ని నిజమైన హృదయంతో పాటించే వ్యక్తి ప్రతి కోరికను విష్ణుమూర్తి నెరవేర్చుతాడని నమ్ముతారు.
హిందూ మతంలో ఏకాదశి ఉపవాసానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఏకాదశి నెలకు రెండు సార్లు వస్తుంది. ఏకాదశి ఉపవాసం ఒకటి శుక్ల పక్షంలో, మరొకటి కృష్ణ పక్షంలో వస్తుంది. ఈ ఉపవాసానికి అనేక నియమాలు కూడా ఉన్నాయి, వాటిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏడాది పొడవునా వచ్చే ప్రతి ఏకాదశికి వేరే వేరు పేర్లు ఉంటాయి, ఇప్పుడు కామద ఏకాదశి గురించి తెలుసుకుందాం.
మరి ఇక కామద ఏకాదశి తేదీ, పూజా ముహూర్తం మరియు పద్ధతి గురించి చూద్దాం.
కామద అంటే ఏమిటి?
ప్రతి ఏకాదశి పేరుకు దానితో ఏదో సంబంధం ఉంటుంది. పాపమోచని అంటే చేసిన పాపాలకు క్షమాపణ, అంటే ప్రతి పాపం నుండి విముక్తి పొందడం. అదే సమయంలో ‘కామద’ అంటే కోరికలను నెరవేర్చేది అని అర్ధం. ఈ ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా కోరికలు నెరవేరుతాయని నమ్మకం.
కామద ఏకాదశి తేదీ, సమయం
కామద ఏకాదశి తేదీ గురించి కాస్త గందరగోళం నెలకొంది. వాస్తవానికి తేదీల విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ అప్పుడప్పుడు ఉంటుంది. మార్చి 28 ఉదయం 8:45 నుంచి ఏకాదశి మొదలు అవుతుంది . అదే సమయంలో ఈ తిథి మరుసటి రోజు, అంటే మార్చి 29 ఉదయం ముగుస్తుంది. ముగింపు సమయం ఉదయం 7:46 గంటలు. ఏకాదశి ఉపవాసం ఎల్లప్పుడూ ఉదయ తిథి ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో మార్చి 29న ఆదివారం నాడు కామద ఏకాదశి రానుంది. పూజ సమయం గురించి మాట్లాడితే, శుభ సమయం ఉదయం 7:48 నుండి మధ్యాహ్నం 12:26 వరకు. ఈ సమయంలో పూజలు చేయడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఏకాదశి పూజా సామగ్రి:
విష్ణుమూర్తి చిత్రం లేదా విగ్రహం, పసుపు బట్టలు, పసుపు పువ్వులు, తులసి, ధూపం, దీపం, గంధపు చెక్క, అక్షింతలు, పండ్లు, తమలపాకు, ఏకాదశి ఉపవాస కథా పుస్తకం మొదలైనవి.
ఏకాదశి పూజా విధి:
ఉదయాన్నే లేచి, స్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
ఏకాదశి రోజున పసుపు రంగు ధరించడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు.
ఇప్పుడు పూజ గదిని శుభ్రం చేయాలి. గంగా నీటితో శుద్ధి చేయండి.
ఇప్పుడు ఉపవాసం మరియు ఆరాధన యొక్క ప్రతిజ్ఞ తీసుకోండి.
విష్ణుమూర్తి చిత్రం లేదా విగ్రహాన్ని ఉంచండి.
దీపారాధన చేసి షోడశోపచారాలతో విష్ణువుని పూజించండి.
విష్ణువుకి పసుపు పువ్వులు, తులసి దళాలను సమర్పించండి. చివరగా హారతి, నైవేద్యం కూడా సమర్పించండి.
రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, మరుసటి రోజు ద్వాదశి నాడు ఉపవాసం విరమించాలి.