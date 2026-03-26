కామద ఏకాదశి నాడు కేతువు సంచారంలో మార్పు.. ఈ మూడు రాశులకు శుభ ఫలితాలు.. డబ్బు, ఉద్యోగాలు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!
కేతువు నీడ గ్రహం. మఖ నక్షత్రంలోకి ఇప్పుడు కేతువు ప్రవేశించనున్నాడు. జాతకంలో అశుభ స్థానంలో కేతువు ఉంటే, అది అందరి నుంచి వేరు చేస్తుంది. కేతువు అనుగ్రహంతో శుభ ఫలితాలు పొందాలంటే మీ మనస్సులో ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఆరాధనపై దృష్టి పెట్టండి. మరి ఇక కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో లాభాలు కలిగే రాశులు చూద్దాం.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అందరిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. కేతువు నీడ గ్రహం. కేతువు సంచారంలో మార్పు వస్తే కూడా అది అన్ని రాశులు వారిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు కేతువు కారణంగా శుభ ఫలితాలు కూడా కలగవచ్చు. కేతువు మార్చిలో పెద్ద మార్పు చేయనుంది.
కేతువు సంచారం
మార్చి 29న కామద ఏకాదశి రోజున కేతువు నక్షత్ర సంచారం జరుగుతోందని తెలుస్తోంది. కేతువు ఇప్పుడు సింహరాశిలో వున్నాడు. ఈ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. సూర్యుడి రాశిలో ఉన్నప్పుడు ఈ మార్పు జరుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ మార్పు కారణంగా అనేక రాశిచక్రాల జీవితంలో మంచి మార్పులు ఉంటాయి.
కేతువు ఒక నీడ గ్రహం. మఖ నక్షత్రంలోకి ఇప్పుడు కేతువు ప్రవేశించనున్నాడు. మీ జాతకంలో అశుభ స్థానంలో కేతువు ఉంటే, అది మిమ్మల్ని అందరి నుంచి వేరు చేస్తుంది. కేతువు అనుగ్రహంతో శుభ ఫలితాలు పొందాలంటే మీ మనస్సులో ప్రశాంతంగా ఉండండి. ఆరాధనపై దృష్టి పెట్టండి. మరి ఇక కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో లాభాలు కలిగే రాశులు గురించి చూద్దాం. ఈ రాశులు మాత్రం అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందనున్నారు.
కేతువు నక్షత్ర సంచారం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మేష రాశి:
కేతువు మేష రాశికి మంచి ప్రభావాలను తెస్తుంది. వ్యాపారంలో మీరు లాభంతో ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఆత్మవిశ్వాసం మీకు వృత్తిపరమైన జీవితంలో అవకాశాలను కూడా ఇస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయ పడుతుంది. గతం నుంచి నిలిచిపోయిన ఈ రాశిచక్రం ప్రజల పనిలో మార్పు వస్తుంది. ఇది మీకు మంచిది. మీ వృత్తి జీవితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.
2.సింహ రాశి:
కేతువు నక్షత్ర సంచారంతో మీరు సంపద మరియు సంపన్నతను పొందుతారు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలను పొందవచ్చు. మీ ఆదాయం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ మిమ్మల్ని గౌరవిస్తారు.
3.ధనుస్సు రాశి:
ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశిలో ఒకేసారి రెండు చోట్ల శుభవార్త వస్తుంది. మీరు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి, అదే విధంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రయోజనం పొందే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఆనందంగా వుంటారు. అనుకున్న వాటిని కూడా పూర్తి చేస్తారు. పెళ్లి మొదలైన శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా వున్నాయి.
నిరాకరణ:
ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
