ఆగస్టు 11న పవర్ఫుల్ యోగంతో ఈ రాశులవారికి మంచి రోజులు, ధన వర్షం!
ఆగష్టు 11, 2026న చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి సూర్యుడు, గురుడు, బుధులతో కలిసి చతుర్గ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఒకే రాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏ ఐదు రాశులు శుభ ఫలితాలను తెస్తాయో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టు నెల చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఆగస్టు 11న చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి సూర్యుడు, గురుడు, బుధుడితో కలిసి చతుర్గ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. ఒకే రాశిలో 4 గ్రహాల కలయికకు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. అందువల్ల ఈ ప్రత్యేక యోగం ప్రభావం 12 రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు, గురుడు, బుధుడు, చంద్రుని కలయిక కారణంగా ఆగస్టు 11న ఏర్పడే చతుర్గ్రహి యోగానికి చాలా ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. ఏ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు, లాభాలు లభించే అవకాశం ఉందో చూడండి.
మేష రాశి
సూర్య, చంద్ర, గురు, బుధ గ్రహాల కలయిక వలన ఏర్పడే చతుర్గ్రహి యోగం ప్రభావం వల్ల మేష రాశి వారి ఇళ్లలో అన్ని రకాల సమస్యలు తగ్గుతాయి. తద్వారా మేష రాశి వారి ఇళ్లలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మేష రాశి వారికి సంపద లేదా వాహన సంబంధిత విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. దీనితో పాటు చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న మేష రాశి వారి పనులు ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
చతుర్గ్రహి యోగం కర్కాటక రాశిలోనే ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల సూర్య, చంద్ర, బుధ, గురు గ్రహాల ప్రత్యేక ఆశీస్సులు మీ రాశిపై ఉండటం వలన మీ ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరిగి కొత్త అవకాశాలు లభించడానికి దారితీసే యోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో పనిచేసే కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసే కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఏదైనా పెద్ద అవకాశం ద్వారా భారీ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సూర్యుడు, చంద్రుడు, గురుడు, బుధ గ్రహాల ప్రత్యేక సంయోగం వలన చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడటంతో ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి ఆర్థిక విషయాలలో గణనీయమైన మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ కాలంలో సింహరాశి వారికి పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా చూస్తే ఈ కాలంలో సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్తగా ప్రారంభించడానికి లేదా ఏదైనా ముఖ్యమైన వ్యక్తి పూర్తి మద్దతు పొందడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడికి సంబంధించిన వ్యక్తులు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఇది లాభాలు ఆర్జించే అవకాశాలను పెంచుతుంది.
తులా రాశి
ఆగష్టు 11న కర్కాటక రాశిలో సూర్య, చంద్ర, బుధ, గురు గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన చతుర్గ్రహి యోగం కారణంగా, తులారాశిలో జన్మించిన వారు తమ కార్యాలయంలో చేసే కష్టానికి అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీకు మీ పెద్దల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ హోదా, ప్రతిష్టను అపారంగా పెంచే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. తులారాశి వారికి ఈ కాలంలో తమ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడపడానికి ఒక అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది. మీరు మరింత సంతోషంగా ఉంటారు.
మీన రాశి
మీన రాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక వలన ఏర్పడే చతుర్గ్రహి యోగం కారణంగా సృజనాత్మక ప్రయత్నాలలో అపారమైన విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ కాలం ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీన రాశిలో జన్మించిన వారు ప్రేమ సంబంధాలలో మాధుర్యాన్ని అనుభవిస్తారు. కొన్ని శుభవార్తలు అందడానికి దారితీసే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితంపై గొప్ప శుభ ప్రభావాన్ని చూస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More