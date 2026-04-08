మరికొన్ని రోజుల్లో పవర్ఫుల్ యోగం.. ఈ 3 రాశులు లక్కుకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతాయ్!
Budhaditya Rajyoga : మరికొన్ని రోజుల్లో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీనితో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి రానుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతి గ్రహానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాల రాకుమారుడిగా పిలిచే బుధుడు, తెలివితేటలు, సంభాషణ, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యంతో ముడిపడి ఉంటాడు. ఒకరి తెలివితేటలను, ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని బలోపేతం చేయడంలో బుధుడు ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాడు.
ప్రస్తుతం బుధుడు కుంభరాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ పరిస్థితి త్వరలో మారబోతోంది. ఏప్రిల్ 11న బుధుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం సమయంలో బుధుడు సూర్యునితో కలిసి 'బుధాదిత్య రాజయోగం' అనే శక్తివంతమైన యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూల ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతోంది. ఇది ముఖ్యంగా తెలివితేటలు, వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, గుర్తింపు వంటి ప్రయోజనాలను పెంచుతుంది.
మిథునం
మిథున రాశి వారికి ఈ బుధాదిత్య రాజయోగం వృత్తి, ఉద్యోగ రంగంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల వారు గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందగలరు. పనిలోనూ, వృత్తిలోనూ అభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు పనిలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఈ యోగం వల్ల వారి లాభాలు పెరిగి, ఆర్థికస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో కుటుంబంలో సామరస్యం నెలకొంటుంది. తమ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. నిరుద్యోగులు తమ నైపుణ్యాలకు తగిన ఉద్యోగం పొందవచ్చు. ఈ కాలంలో వారు ఎలాంటి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోరు.
వృషభ రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగంతో ఊహించని పురోగతిని అందించబోతోంది. ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈ కాలమంతటా ఇల్లు, కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. సరైన ప్రణాళికలతో, వృషభ రాశి వారు తమ కెరీర్లో కొత్త శిఖరాలను చేరుకోగలరు. కుటుంబ సభ్యులతో బహిరంగ సంభాషణ ద్వారా కుటుంబ సమస్యలను పరిష్కరించుకోగలరు. ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మీన రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం ఉండటం వల్ల వారి జీవితంలో గణనీయమైన మార్పులు రావచ్చు. ఈ కాలంలో కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. వృత్తి లేదా పనికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగిపోవడం ప్రారంభమై కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. తమ ఉద్యోగం లేదా వృత్తిలో మార్పులు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. ఈ కాలంలో వారి ఆర్థిక పరిస్థితి అనేక రెట్లు మెరుగుపడుతుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున పొదుపు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల వారి అనేక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ రంగంలో గుర్తింపు, ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం పెరగడంతో మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More