Free Exam : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారా? ఈ తేదీన ఓయూ ద్వారా ఫ్రీగా జనరల్ స్టడీస్ టెస్ట్
General Studies Test : సివిల్స్, గ్రూప్లాంటి పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ఉస్మానియ విశ్వవిద్యాలయం ఒక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఉచితంగా జనరల్ స్టడీస్ టెస్ట్ను నిర్వహిస్తోంది. ఇందుకోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి.
సివిల్ సర్వీసెస్, గ్రూప్స్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఉచితంగా జనరల్ స్టడీస్ టెస్ట్ను పెట్టనుంది. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం సివిల్ సర్వీసెస్ అకాడమీ ఏప్రిల్ 12న ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జనరల్ స్టడీస్పై ఉచిత పరీక్షను నిర్వహిస్తోంది.
టెస్ట్ సిరీస్ బ్రోచర్ను వైస్-ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ ఎం. కుమార్ లాంఛనంగా విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైస్-ఛాన్సలర్ మాట్లాడుతూ.. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు విద్యాపరమైన ప్రతిభతో పాటు జాతీయ, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీ పరీక్షలలో కూడా రాణించడానికి కృషి చేయాలని సూచించారు.
ఇలాంటి పరీక్షలు విద్యార్థులు తమ సన్నద్ధతను, పనితీరును మెరుగుపరుచుకోవడానికి గణనీయంగా సహాయపడతాయని వైస్ ఛాన్సలర్ పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులు తాము పోటీ పరీక్షల్లో ఎంతమేర ప్రిపేర్ అయ్యాం అనే విషయాన్ని అంచనా వేసుకోచ్చన్నారు. తద్వారా మరింతగా పరీక్షల కోసం మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఒక విలువైన అవకాశాన్ని అందించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని అకాడమీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కొండా నాగేశ్వర్ తెలిపారు. ఈ ఉచిత పరీక్షను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విద్యార్థులను కోరారు.
ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు గూగుల్ ఫారం ద్వారా ఉచితంగా నమోదు చేసుకోవచ్చని అకాడమీ డైరెక్టర్ కొండా నాగేశ్వర్ తెలిపారు. అఖండమైన స్పందన కారణంగా నమోదు పూర్తి చేసుకుని, సమయానికి హాజరైన అభ్యర్థులను మాత్రమే పరీక్ష రాయడానికి అనుమతిస్తారని అన్నారు.
అకాడమీ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్, డైరెక్టర్ డాక్టర్ కొండా నాగేశ్వర్ సంయుక్తంగా ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులందరూ.. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం కోసం ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్వహించే ఈ ఫ్రీ టెస్ట్ను ఉపయోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
