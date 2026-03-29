Songs: దర్శకుల సంఘంలో గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ సాంగ్స్ లాంచ్- తెలుగు, మరాఠీలో మూవీ- రామానాయుడులా కంకణం కట్టుకున్నారంటూ!
Google My Friend Song Launch In Directors Members Association: బహు భాషల్లో పలు హిట్ చిత్రాలతో దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న గోవింద్ వరాహ తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ సినిమా గూగుల్ మై ఫ్రెండ్. తాజాగా డైరెక్టర్స్ ఆసోసియేషన్ సమక్షంలో ఘనంగా గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ సాంగ్స్ని లాంచ్ చేశారు.
ప్రణవ్ రావ్ రాణి, ప్రజక్త గైక్వాడ్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమా "గూగుల్ మై ఫ్రెండ్". ఈ చిత్రాన్ని డాలర్స్ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై దివాకర్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. బహు భాషల్లో పలు హిట్ చిత్రాలతో దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న గోవింద్ వరాహ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు.
తెలుగు, మరాఠీ భాషల్లో
"గూగుల్ మై ఫ్రెండ్" సినిమాకు టి. వెంకటేష్ రెడ్డి, బి.ప్రసన్నాంజనేయులు సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా త్వరలో తెలుగు, మరాఠీ భాషల్లో గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్కు రానుంది. దర్శకుల సంఘం అధ్యక్షుడు వీఎన్ ఆదిత్య, సాయి రాజేశ్, వి సముద్ర, శైలేష్ కొలను, కొండా విజయ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ చిత్ర సాంగ్స్ లాంఛ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ప్రొడ్యూసర్కు డబ్బులు రావాలని
ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ సాయి రాజేశ్ మాట్లాడుతూ.. "మా దర్శకుల సంఘం సభ్యులు, మా ఆత్మీయులు గోవింద్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ మూవీ సాంగ్స్, టీజర్ ఇతర కంటెంట్ చూశాం. ఈ కంటెంట్ అంతా ప్రామిసింగ్గా ఉంది. ఒకేసారి తెలుగు, మరాఠీ భాషల్లో ఆయన ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు మంచి రిలీజ్ కుదిరి ప్రొడ్యూసర్కు డబ్బులు, గోవింద్ గారికి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నా" అని అన్నారు.
మరిన్ని పాన్ ఇండియా చిత్రాలు చేయాలని
డైరెక్టర్ వీఎన్ ఆదిత్య మాట్లాడుతూ.. "గూగుల్ మా ఫ్రెండ్ సినిమాను మా ఫ్రెండ్ గోవింద్ వరాహ రూపొందిస్తున్నారు. ఆయన బహు భాషల్లో సినిమాలు రూపొందించిన దర్శకుడు. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, మరాఠీ భాషల్లో త్వరలో మన ముందుకు తీసుకురాబోతున్నారు. ఈ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ కావాలి. అలాగే గోవింద్ వరాహ గారు మరిన్ని పాన్ ఇండియా చిత్రాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఈ సినిమా కాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్" అని తెలిపారు.
అన్ని భాషల్లో గుర్తింపు, విజయం రావాలి
డైరెక్టర్ వి సముద్ర మాట్లాడుతూ.. "మా స్నేహితుడు గోవింద్ గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ అనే చిత్రాన్ని పలు భాషల్లో రూపొందిస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. మా డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ సమక్షంలో సాంగ్స్ రిలీజ్ చేసుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ సినిమాకు మంచి సక్సెస్ రావాలని మేమంతా బ్లెస్ చేస్తున్నాం. గోవింద్ గారికి అన్ని భాషల్లో గుర్తింపు, విజయం రావాలి" అని కోరారు. అన్నారు.
ఆయన ఎలా కంకణం కట్టుకున్నారో
"రామానాయుడు గారు అన్ని భాషల్లో సినిమాలు నిర్మించాలని ఎలా కంకణం కట్టుకున్నారో, గోవింద్ గారు కూడా బహు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు. తెలుగు, మలయాళం, ఒరస్సా, మరాఠీ ఇలా వివిధ భాషల్లో సినిమాలు రూపొందిస్తున్నారు. గూగుల్ మై ఫ్రెండ్ సినిమా రిలీజ్ చేసిన ప్రతి భాషలో విజయం సాధించాలి" అని దర్శకుడు కొండా విజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.